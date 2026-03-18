Las críticas más ácidas de las fallas de Xàtiva: de las obras paradas a los pasos elevados pasando por los orines del Mercat

Si una persona que se ha pasado un año en coma profundo despertara en plena semana fallera, solo tendría que echar un vistazo rápido a los 19 monumentos que estos días pueblan la ciudad para ponerse al día de los principales asuntos que han marcado la actualidad informativa en los últimos 365 días.

Los grandes proyectos paralizados que se eternizan en el tiempo, el enfrentamiento entre el Consell y el Ayuntamiento de Xàtiva por la ubicación del Palacio de Justicia, la inseguridad que denuncian los vecinos de Bixquert, los ríos de orines y el incivismo en las calles del entorno del Mercat y los polémicos pasos elevados para peatones son los temas estrella de este año, que las fallas radiografían con su peculiar mirada mordaz.

El recorrido comienza en República Argentina, que este año no solo ha conquistado el gran premio de la Sección Especial, sino que también se ha alzado con el galardón a la mejor crítica local. Especialmente conseguido está el ninot que retrata a la regidora de Movilidad, Susanna Gomar, vestida de geisha y subida a un carruaje. Un cartel a sus pies anuncia el "Gran Premio de pasos elevados de Xàtiva, puntuable para el campeonato nacional de despropósito y patrocinado por el gremio setabense de talleres mecánicos", por el impacto que tienen los badenes en los coches que los atraviesan.

Falla República Argentina / Agustí Perales Iborra

En la escena contigua aparece el alcalde, Roger Cerdà, transformado en un joven tiktoker pegado al móvil, por su nueva faceta como entrevistador de figuras reconocidas de Xàtiva en redes sociales. "L'alcalde de la ciutat vol ser periodista. Igual fa un vídeo d'actualitat que et fa una entrevista", reza el cartel explicativo. Por encima de Cerdà se alza un enorme Mazinger Z que tiene en los puños grabados los nombres de dos proyectos de los que el Consell del PP ha decidido desvincularse recientemente: el Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC) y el Palacio de Justicia proyectado en el exconvento de Santa Clara. "El Consell ha actuat com Mazinger Z. No hi haurà diners per al CRAC i els jutjats a la quinta punyeta", explica la falla, que en otro cartel también evoca la reciente muerte de Antonio Tejero: "Hem afegit un nou socarrat, ja que a Xàtiva han incinerat un miserable colpista".

La segunda clasificada en la categoría de crítica local es la Falla Espanyoleto, que también traza un repaso por los diferentes proyectos parados o largamente demorados en Xàtiva, como el colegio Pla de la Mesquita, el CRAC, los juzgados o el nuevo centro de salud, a tiempo que pone el foco en la millonaria subvención europea perdida para reformar el ayuntamiento. El monumento también cuestiona el "olvido" de la zona residencial de Bixquert por los continuos robos en viviendas y la "falta de educación" de los clientes del tardeo en la zona de pubs del casco antiguo. El portavoz del PP, Marcos Sanchis, hace un cameo disfrazado de Wally junto a su ya célebre frase "¿Dónde está el alcalde?", que repite en muchos de sus vídeos críticos con el gobierno local.

En Raval, que ha logrado el bronce a la mejor crítica local, el PP centra la mayor parte de las pullas de los versets, obra del trellater José Ramón Cerdà. "El PP i Vox han descartat que el jutjat es faça al convent, demostrant el que els importa la ciutat, el casc antic i la gent", indica uno de ellos. También se critican los "recortes" en educación y sanidad, la mala situación del hospital de Xàtiva y los pasos elevados. "Transitar por la ciudad parece una carrera de autos locos. Xàtiva se ha convertido en un gran parque de atracciones".

Dulces, caramelos y "postureo"

En el monumento de Abú Masaifa, la calle Vallés del casco antiguo se transforma en un gran río de orín en una denuncia del incivismo en el Mercat. La falla también ironiza con la versión "periodista" del alcalde y ataca a la Conselleria de Justicia por ponerse "en plan borde" al pedir al ayuntamiento que busque otros terrenos para los nuevos juzgados, "en punto muerto cuando ya se han gastado muchos dineros".

En Molina Claret, todos los regidores del gobierno aparecen caricaturizados y vinculados a los diferentes pecados capitales. Los ninots de los ediles de Cultura y Fiestas se encuentran junto a una parada en la que venden dulces y caramelos. "Compra ací il.lusions barates i xarop per a anestesiar", se lee en un cartel. "Quan passe l'efecte dolç, la realidad et pega al nas", comenta otro. La falla, bajo el lema "Llepolies", convierte a Roger en un Willy Wonka que gestiona la Casa de la Ciutat como la fábrica de chocolate del cuento. "Massa sucre per a la foto i poc per a la realitat social".

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En Ferroviària, el portavoz de la oposición es un marqués que está estirado plácidamente, descansando. "Viu cómode al seu lloc, fent oposició, denunciant el desastre i la gestió, pero entre tanta foto i tant de posar se li passa l'arròs de tant esperar". Por su parte, el alcalde es un duque que "toca el violín encantado y sonríe en Instagram con el gesto ensayado", mientras "tiene un ojo en València, ya no mira la calle y la vara de alcalde se le ha quedado pequeña". "Se vende que todo va de lujo para cazar el me gusta, mientras tenemos media Xàtiva sucia y rota", señala el cartel explicativo. Junto a Roger aparece la Reina Amorós, la primera teniente de alcalde de Xàtiva Unida, que "lleva un puñal escondido y vigila al duque de cerca. "Són dos reis de la comèdia en un tro compartit. Molt de somriure de dia i gavinetades de nit", culmina el jocoso texto.