Cuatro podios para el IES La Pobla del Duc en el Campionat Autonòmic de Centres Escolars d'Orientació 2026

Alumnos de la sección del IES La Pobla del Duc se han alzado con cuatro podios en el Campionat Autonòmic de Centres Escolars d'Orientació (CACEO 2026), celebrado el pasado viernes en el campus de la Universitat Politècnica de València. Los deportistas del instituto consiguieron dos platas y dos bronces. El CACEO fue organizado por la Federació d'Esports d'Orientació de la CV (FEDOCV) y forma parte de los XLIV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Reunió a más de 300 escolares de todo el País Valenciano.

Alumnado de la Secció IES La Pobla del Duc en el CACEO 2026. / IES La Pobla del Duc

La Sección IES la Pobla del Duc participó con 29 alumnos y formó 6 equipos. Las primeras pruebas de la mañana se celebraron individualmente. Unos empezaron en el Recorrido Lineal, donde los corredores tenían que completar la carrera pasando por todas las balizas colocadas en una orden predeterminada. En esta prueba, destacaron Ester Pastor, que llegaba en la 2ª posición en la categoría Infantil Femenina y Vicente Ferrer, que en la categoría Cadete Masculino ocupaba la 3ª plaza. Al mismo tiempo, otros compañeros realizaban la prueba del Laberinto, una prueba sprint muy rápida donde tenían que marcar entre 8/9 balizas. En esta prueba, Diego Ramon conseguía ser el 1.º en la categoría Cadete Masculino y Júlia Alborch era 3ª en la categoría Cadete Femenina.

A partir de las 12 del mediodía, empezaba la prueba por equipos (4 o 5 alumnos) que se desarrollaba en la modalidad Score. Los equipos situados en la zona de salida disponían de 10 minutos para estudiar el mapa y decidir la táctica a seguir. Pasado este tiempo se daba una salida en masa. Ganaba esta prueba el equipo que conseguía completar todas las balizas, donde cada corredor tenía que picar al menos dos, y con la particularidad que todos tenían que picar la baliza 200 al mismo tiempo y entrar en meta. Dos de los equipos de la Sección IES la Pobla del Duc ocupaban el 2.º lugar, otros dos el 3.º y dos más se situaban en 4ª posición.

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Planificación tàctica de la prueba Score en el CACEO 2026. / IES La Pobla del Duc

La clasificación final del CACEO 2026 era la suma de los tiempos del Recorrido Lineal y del Laberinto más los puntos de la prueba Score. La Sección IES La Pobla del Duc consiguió unos resultados muy buenos con un total de 4 podios en el CACEO 2026. El equipo Cadete Femenino integrado por Júlia Alborch, Maria Bataller, Noemí Pellicer, Amaia Ramon y Neus Tormo se proclamaban subcampeonas. También se proclamaron subcampeones el equipo Cadete Masculino formado por Gerard Climent, Vicente Ferrer, Diego Ramón, Samuel Gualdron y Manuel Vidal. En tercera posición finalizaron el equipo Infantil Femenino de Sara Canet, Maria Garcia, Noa Llorca, Ester Pastor y Emma Rusteikis y el equipo Cadete Masculino de Èric Borderia, Isaac Garcia, Marc Mesalles, Blai Moscardó y Aarón Pastor. Finalmente, en una meritoria quinta plaza ocupaban los otros dos equipos de la Pobla del Duc, el Infantil Masculino (Marc Bataller, Toni Carreres, Pau Miñana y Tyler Sempere) y el Cadete Femenino (Àurea Benavent, Juliana Gualdron, Verònica Martínez, Júlia Moscardó, Júlia Rodríguez). Al final, el alumnado valoró muy positivamente estas carreras de orientación del CACEO 2026.