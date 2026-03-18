Desembarco "popular" en la mascletà de Xàtiva

Las Fallas de Xàtiva agotan sus últimas jornadas. Muchos son los vecinos de la localidad que marcan en rojo en sus calendarios estos días y no dudan a la hora de exprimir cada segundo de la fiesta. L'Albereda ha acogido hoy de nuevo una vibrante mascletà, que ha contado con una más que nutrida representación de cargos políticos. El Partido Popular ha apostado hoy por disfrutar de las fallas setabenses. Así, hasta el municipio se han acercado el vicepresidente -y conseller de Presidencia- José Luis Díez y el vicepresidente de la Diputación, Vicent Mompó.

Ambos han disfrutado del montaje pirotécnico coordinado por Pirotecnia Crespo, que ha contado con 33 kilos de pólvora. Diez y Mompó han estado acompañados por los miembros de la corporación local, encabezados por el alcalde Roger Cerdà y por los concejales populares, con el portavoz Marcos Sanchis a la cabeza.

Al finalizar el acto, Diez ha atendido a Levante-EMV y ha defendido sus raíces setabenses: "Yo soy de aquí. He sido fallero de una comisión de la ciudad. Hemos venido a disfrutar de las fiestas". Así, ha participado en un 'esmorzar' celebrado en la Falla Espanyoleto y ha visitado los monumentos de la ciudad: "Hemos estado con el alcalde, los concejales, el presidente de la Diputación. Todo ha ido muy bien". Preguntado si desde el Ayuntamiento le han pedido que "desatasque" algún proyecto como los nuevos juzgados, el conseller ha apuntado que "hoy es un día para disfrutar de las Fallas. Al primer consistorio que recibí en mi despacho fue al de Xàtiva. Ya comentamos varios temas. Hoy no lo hemos hecho, hoy es un día de fiesta, de disfrutar de las Fallas".

"Y he de decir que las Fallas de Xàtiva han crecido mucho, tienen un gran nivel. Estos días he ido a ciudades como Gandia o Burriana -que son pueblos con mucha tradición festera- y creo que Xàtiva no tiene nada que envidiarles. Estoy orgulloso de ser de aquí, de ver que las Fallas gozan de buena salud, creo que es un orgullo para la ciudad", ha apostillado el portavoz popular, que formó parte de la Comisión Tetuán.

A su vez, el vicepresidente de la Diputación, Vicent Mompó, también ha apostado por disfrutar de las fiestas en la capital de la Costera: "Habitualmente, lo que hacemos es visitar los pueblos de nuestra provincia. Xàtiva es una ciudad fallera, por tradición, por número de comisiones, por todo. Nos invitó la falla Espanyoleto, que hace un almuerzo muy característico y popular, con una mariscada. Hemos disfrutado mucho y he podido hablar con el vicepresidente, el alcalde y los concejales".

Búscate en la 'mascletà' de este miércoles 18 de marzo en Xàtiva / Perales Iborra

Desarrolló de la mascletà

Juan Vicente Sanchis, responsable del montaje pirotécnico, también ha atendido a este diario y ha explicado el desarrollo del espéctaculo: "Es una mascletà mecanizada, con final e inicio disparados de forma eléctrica. Hay unos 33 kilos de polvora".

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La cita ha comenzado con una fase aérea que ha llenado de ruido y color la capital de la Costera. Varias descargas han dado paso al terremoto final, con dis finales. "Venir a Xàtiva siempre es bueno, esperamos repetir en verano", ha comentado Sanchis.