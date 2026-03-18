La falla más laureada de la Comunitat Valenciana está en Xàtiva

Las Fallas no se reducen únicamente a la competición entre monumentos, pero las vitrinas donde las comisiones guardan sus trofeos dan buena cuenta de su trayectoria y su peso histórico.

Este es el punto de partida de una investigación desplegada por Anna Duet, Begonya Martínez y Emili Navalón que ha permitido identificar qué fallas atesoran más primeros premios a lo largo de la historia en las principales ciudades falleras de la Comunitat Valenciana, concretamente en las 26 que superan los 2.000 falleros y falleras censados.

En lo más alto del ranking está la comisión República Argentina de Xàtiva, que suma ya 29 oros en la Sección Especial con su monumento grande, tras revalidar el cetro fallero por segundo año consecutivo en este 2026. Pisándole los talones figura la falla Camí Nou de Alzira, que hasta este año coleccionaba 27 trofeos de la categoría principal, a falta de conocer el veredicto del presente ejercicio, que se conocía este martes por la tarde.

En tercera posición empatan la falla Centre de Dénia y la comisión Plaça Cervantes de Paiporta, con 24 primeros premios cada una, seguidas de Baix la Mar de Dénia, la Plaça Dos de Maig de Paterna y la Societat Club 53 de Borriana, con 22. Convento Jerusalén (València) ha amasado hasta el momento 19 primeros premios.

"Esta cifra no es fruto de la casualidad, sino el resultado de décadas de trabajo constante, apuesta por la calidad artística y la implicaicón colectiva, que han convertido a República Argentina en un referente fallero más allá del ámbito local", reflexionan los autores del estudio "Primers premis de falla al País Valencià. República Argentina, de Xàtiva, la falla més llorejada del país", publicado en el llibret de 2026 de la comisión setabense.

Un estímulo para preservar la memoria fallera

La investigación se ha desarrollado con la colaboración de múltiples personas entre investigadores locales, falleros veteranos, responsables de juntas locales y personal de los archivos municipales, que han ayudado en la búsqueda de datos y el contraste de información allí donde resultaba complicado rellenar vacíos históricos. En algunos municipios, está batida "ha supuesto una contribución positiva al patrimonio fallero colectivo", puesto que "ha servido de estímulo para ordenar y recopilar información que hasta ahora no estaba sistematizada".

Según explican los autores, el proceso de recopilación no ha estado exento de dificultades, puesto que en algunos municipios como Carcaixent, Gandia, Manises o Riba-roja, la información no estaba disponible o no se había recabado con anterioridad, lo que, en algunos casos, "ha hecho imposible completar el palmarés con la precisión deseada".

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El trabajo pretende ser una "invitación a continuar trabajando para preservar la memoria de las Fallas", puesto que "los monumentos son efímeros, pero su historia merece ser conservada y transmitida".