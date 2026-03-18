Un incendio en una campa de un taller de Xàtiva afecta a tres coches

Un incendio registrado de madrugada en una campa perteneciente a un taller ha afectado a tres vehículos en Xàtiva. Efectivos del parque de Bomberos se han desplazado hasta la zona y han apagado las llamas. Desde el Consorci de Bombers confirman que los primeros avisos se han recibido sobre las 05:57 horas, cuando se ha alertado del siniestro originado en una campa próxima a la CV-645: "Se quemó un vehículo y los más cercanos se vieron afectados por temperatura"

Hasta el lugar de los hechos también se ha desplazado una patrulla de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Las fuentes consultadas exponen que, de momento, se desconocen las causas de lo ocurrido. Agentes de la Policía Nacional investigarán lo sucedido.

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A su vez, efectivos del parque de bomberos de Xàtiva, bomberos voluntarios de Vallada y sargento de Alzira se han movilizado pasadas las cinco de la mañana al registrarse un incendio en una caseta de campo ubicada en el término municipal de Vallada. Las fuentes oficiales apuntan que los primeros avisos se registraron sobe las 5:13 horas: "Los efectivos estuvieron casi dos horas trabajando sobre el terreno, ya que finalizaron su actuación sobre las siete de la mañana". El inmueble ha quedado gravemente afectado por lo ocurrido, ya que el incendio se ha expandido a casi toda la estructura. De momento, se desconocen las causas de la aparición de las llamas.