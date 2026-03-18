Ontinyent finaliza el primer ciclo de reuniones informativas sobre el nuevo sistema de recogida de residuos

El Ayuntamiento de Ontinyent ha finalizado el primer ciclo de reuniones informativas para explicar las novedades vinculadas a la ampliación y mejora del tradicional sistema de recogida puerta a puerta de residuos. Este proceso forma parte de la fase informativa previa a la implantación progresiva del nuevo servicio, que se adapta al marco legal establecido por la Unión Europea y el Gobierno de España en materia de gestión de residuos.

Desde del Ayuntamiento se ha explicado que “la esencia es hacer lo mismo de siempre, bajar los residuos a la puerta de casa, con la única diferencia que ahora se tendrá que sacar cada fracción el día que corresponda según el calendario. Pero los detalles no se pueden explicar de manera genérica, porque cada edificio, cada comunidad o cada establecimiento tiene características diferentes. Necesitábamos una información personalizada y por eso estamos tratando de resolver las dudas que puedan surgir durante la puesta en marcha del sistema con reuniones específicas con las fincas a partir de 10 viviendas”, señalan.

Así, en primer lugar, se ha mantenido reuniones con los llamados grandes productores, como restaurantes, supermercados, colegios u otros establecimientos con una elevada generación de residuos. A todos ellos se los ha facilitado el material necesario y se los ha explicado el funcionamiento del nuevo sistema, “que en este caso contempla una mejora importante cómo es la recogida específica de la fracción orgánica de manera diaria durante todo el año”, añaden.

Paralelamente, también se están celebrando encuentros con comunidades de vecinos y vecinas, específicamente en edificios con más de diez viviendas y personas mayores o con dificultades de desplazamiento, con el objetivo de analizar conjuntamente cuál es la mejor opción logística para cada finca. En estas reuniones se presentan diferentes modelos adaptados en el espacio disponible y a las características de cada edificio, de forma que sean los propios vecinos y vecinas quienes puedan valorar qué alternativa se ajusta mejor a sus necesidades.

Objetivo: evitar confusiones

Según se explica desde el área de Sostenibilidad, “la información se está ofreciendo de manera progresiva para facilitar que cada colectivo reciba las explicaciones en el momento en que el servicio les afectará directamente. De este modo se pretende garantizar que la ciudadanía disponga de toda la información necesaria en el momento adecuado y evitar confusiones derivadas de una comunicación masiva anticipada”.

El proceso continuará en las próximas semanas con nuevas sesiones informativas dirigidas a otras zonas de la ciudad, incluyendo también las áreas diseminadas y el resto de la ciudadanía. Todo este dispositivo se complementa con otros canales de información habilitados por el Ayuntamiento, como la web www.ontinyentrecicla.es, donde se puede consultar toda la información sobre las novedades en la recogida y el servicio, y la oficina de información habilitada por la empresa encargada del servicio, ubicada al número 86 de la calle Maians, con atención de lunes a sábado de 8 a 14 horas y martes y jueves de 16 a 19 horas.

Críticas del PSPV

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista de Ontinyent ha asegurado que va a solicitar "la puesta en marcha inmediata de ayudas a la tasa de recogida de residuos y bonificaciones por reciclaje" y ha criticado la, a su juicio, “falta de iniciativa y sensibilidad social” del actual equipo de gobierno en una materia que afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía.

Desde el PSPV-PSOE sostienen que, "mientras otros municipios llevan años aplicando políticas activas para aliviar el coste de la tasa de basuras e incentivar el reciclaje, en Ontinyent el gobierno municipal sigue sin ofrecer ninguna respuesta a las familias ni a los colectivos más vulnerables”.

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Los socialistas reclaman "la implantación urgente de una doble línea de ayudas: una subvención directa para el pago de la tasa dirigida a personas mayores de 65 años, pensionistas, desempleados y familias numerosas, y otra basada en bonificaciones en el recibo para quienes reciclen de forma habitual".