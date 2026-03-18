La Policía requisa diez porras extensibles a los vigilantes de seguridad de un local de ocio en Xàtiva

Agentes de la Policía Nacional intervinieron este pasado martes por la noche en Xàtiva un total de diez defensas extensibles que se encontraban en el interior de un vehículo.

La actuación policial se desplegó en el marco del dispositivo de seguridad establecido con motivo de la festividad de las Fallas. Los agentes dieron el alto a un turismo en la vía pública e identificaron a sus cuatro ocupantes. El interior mismo, los policías hallaron las diez porras extensibles, cuatro de las cuales se encontraban junto a los ocupantes y otras seis en el maletero del citado coche.

Uno de los identificados, conductor del vehículo y vigilante de seguridad, manifestó a los policías que ocho de los elementos de ataque eran de su propiedad. Todos los ocupantes declararon que se dirigían a trabajar a un local de ocio ubicado en la propia localidad de Xàtiva.

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Los agentes de la Policía Nacional intervinieron las defensas y levantaron a los identificados las correspondientes actas de sanción por la correspondiente infracción de la normativa de seguridad ciudadana, puesto que las porras extensibles tienen la consideración de armas prohibidas.