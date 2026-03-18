Dos pueblos de la Vall d'Albaida buscan atraer nuevas familias con viviendas de alquiler a partir de 200 euros

La falta de vivienda pública y el elevado precio de los alquileres está lastrando el desarrollo económico y social y está afectando especialmente a los jóvenes y a familias con menos ingresos. Pero está situación podría beneficiar a municipios pequeños, algunos en riesgo de despoblación, para atraer población con el “gancho” de viviendas en alquiler asequible.

Montaverner y Bellús, con unos 1.624 y 317 habitantes, respectivamente, se han lanzado a ello. La primera localidad acaba de aprobar las bases para adjudicar dos viviendas sociales en régimen de alquiler, mientras que Bellús ha sacado ya a concurso la adjudicación del contrato de una vivienda social.

Las dos viviendas de Montaverner se encuentran en el casco antiguo, una en la calle Bot y otra en la calle Major. Se trata de dos casas adquiridas por el consistorio dentro del Plan Adha de la Generalitat Valenciana que ahora buscan inquilinos, especialmente familias con niños menores de 12 años. El alcalde, Jorge Boluda, explica que “se valorará que las familias que vengan tengan niños en edad escolar. Eso puntuará más, ya que uno de los objetivos de la medida es ampliar la ratio de la escuela, que ahora está muy justa”. Los interesados podrán presentar sus solicitudes cuando las bases se publiquen en el BOPV (Boletín Oficial de la Provincia de Valencia), una publicación “que no tardará, lo hemos enviado todo ya para que se publiquen”, afirma Boluda.

Las viviendas se ofrecerán durante un periodo de 3 años prorrogables y “cada renovación tendrá una duración de tres años”, señalan las bases. El precio del alquiler se establecerá según los metros cuadrados de la vivienda, apunta el alcalde, que afirma que “se situará en torno a los 200 euros al mes. Aparte irán suministros de servicios como la luz y el agua”.

La calle San Gregorio de Bellús, donde se alquila una vivienda en Bellús. / GM

Jorge Boluda anuncia que el ayuntamiento adquirirá este año otras tres casas más ampliar el parque municipal de vivienda, con una nueva subvención del plan autonómico al que van a volver a optar. El primer edil explica que “son tres inmuebles del casco antiguo, porque el objetivo es reactivar esta zona y atraer población. Son casas que no precisan de una gran reforma, simplemente alguna obra de accesibilidad”. Boluda indica que la ayuda autonómica superaría los 200.000 euros.

El alcalde de Montaverner afirma que “es la primera vez que ponemos en marcha esta iniciativa”, después de comprar las dos casas y adecuarlas para adjudicarlas con alquileres sociales. Boluda indica que “el proceso se ha alargado algo más de lo que esperábamos, porque las bases teníamos que aprobarlas con informes jurídicos y de servicios sociales”, y ahora confían en que familias de fuera se interesen por las casas. El primer edil destaca los “beneficios” de la medida. “Es una oportunidad para atraer vecinos y favorecer a familias con pocos recursos, para revitalizar el casco antiguo y para que el pueblo crezca”, remarca Jorge Boluda.

En Bellús, 300 euros al mes

En Bellús, por su parte, ha anunciado ya a través del BOPV la convocatoria para adjudicar el arrendamiento de una vivienda situada en la céntrica calle San Gregorio. La casa, de 85 metros cuadrados y construida en 1900, según los datos del inmueble, se encuentra próxima a la iglesia o el ayuntamiento. Las bases del contrato señalan que el presupuesto base de licitación es de 3.600 euros por el primer año de contrato, con un alquiler mensual mínimo de 300 euros, que se abonarán en mensualidades anticipadas.

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Las ofertas presentadas podrán mejorar el canon al alza. Las bases también apuntan que la renta del alquiler “será actualizada cada año de vigencia del contrato de acuerdo con la variación anual del IPC”. Al alquiler se sumarán, aparte, los gastos por consumo de agua, electricidad y otros suministros. La demora de más de dos meses en el pago tanto del alquiler como de los suministros será motivo para resolver el contrato. Un contrato con una duración 5 años, “improrrogable”, establecen las bases. Los interesados en el alquiler del inmueble pueden presentar la solicitud en el Ayuntamiento de Bellús, una presentación que tiene que ser presencial, ya que “para la licitación del presente contrato se excluye la presentación electrónica en atención al colectivo al que se dirige”, indica el mismo anuncio.