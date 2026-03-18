Xàtiva incorpora 2,85 millones de euros al presupuesto de 2026 con remanentes de 2025

El Ayuntamiento de Xàtiva incorpora al presupuesto de 2026 un total de 2.857.915,81 euros procedentes de remanentes de tesorería correspondientes al ejercicio 2025. Esta operación, aprobada mediante decreto, tiene como objetivo garantizar la continuidad de gastos ya comprometidos y dar cobertura a obligaciones pendientes en diferentes áreas municipales.

En concreto, una parte de esta incorporación corresponde a gastos de personal, con 11.460,44 euros vinculados a productividades aprobadas que habían quedado pendientes. También destaca el volumen destinado a gasto corriente, con 1.390.688,39 euros asociados a contratos ya formalizados pero todavía no facturados. En cuanto a las transferencias corrientes, se incorporan 22.840,36 euros correspondientes a subvenciones y premios concedidos durante 2025 que no se habían abonado dentro del ejercicio.

Una parte significativa de los recursos, en concreto 1.432.926,62 euros, se destina a inversiones reales que no se pudieron ejecutar completamente en 2025. Esta cantidad incluye tanto la aportación municipal, que asciende a 480.854,68 euros, como la financiación afectada procedente de préstamos y subvenciones, que suma 952.071,94 euros, y que permitirá dar continuidad a proyectos ya iniciados.

Situación financiera estable

Según los datos del expediente, el remanente de tesorería municipal se mantiene en niveles que permiten afrontar esta incorporación con garantías, manteniendo una situación financiera estable. En esta línea, desde el Ayuntamiento se prevé que, a final de año, se pueda proceder a una nueva amortización de deuda, reforzando así la política de reducción del endeudamiento y consolidación de la salud económica municipal.

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“Se trata del ejercicio número 11 que cerramos en positivo, lo que nos permite contar con una gestión presupuestaria favorable, un período medio de pago por debajo de los 30 días y un nivel de endeudamiento muy ajustado. El objetivo es aprobar en pleno las inversiones previstas para el ejercicio 2026 y dar viabilidad a la gestión presupuestaria”, ha explicado el concejal de Hacienda, Ignacio Reig. Y ha añadido: “Estamos muy satisfechos y nos gustaría cerrar el año con un porcentaje de ejecución presupuestaria superior y, poco a poco, alcanzar el objetivo del 100%”.