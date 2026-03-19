El abad de Xàtiva, encantado con su ninot fallero

Al abad de Xàtiva, Víctor Camilo Bardisa, le ha encantado aparecer retratado en las fallas de la ciudad. En concreto, en la comisión del Raval, a la que en la misa de Sant Josep ha agradecido que le hayan incluido en el monumento fallero. El comentario lo ha hecho tras la celebración de la misa en la ermita situada a los pies del Castell, donde este jueves festivo se ha celebrado la Baixada de Sant Josep, el singular acto de las Fallas de Xàtiva. Una vez finalizado el acto religioso, el abad se ha dirigido a los presentes para desear al colectivo fallero que “acabemos de pasar un día grande”, y, como ya había dicho en el sermón de la misa, añadir que “no es el último día. Es un día en el que acaba para volver a comenzar de nuevo”.

El abad de Xàtiva, Víctor Camilo Bardisa, en la misa de Sant Josep, este jueves. / Perales Iborra

Y tras ello, ha mostrado su satisfacción por “formar parte” de las fallas. “Quiero agradecer a los que me han sacado en la falla”, expresaba, mostrando su satisfacción por aparecer antes que su antecesor en el cargo, “lo he conseguido antes que don José [Canet, anterior abad]. Él tardó más en salir, yo en dos años [ostentando el cargo] ya he salido”. Aunque a Camilo Bardisa no le ha gustado que lo hayan sacado “gordo”. “Lo único que no me gusta es que, ahora que había perdido unos kilitos, me han sacado muy gordo. Llevo tirantes porque me caen los pantalones”, añadía para evidenciar la pérdida de kilos.

La máxima autoridad eclesiástica de Xàtiva también bromeaba sobre la agudeza de las Fallas para sacar todo lo que está de actualidad o tiene alguna relevancia social, política o de cualquier ámbito. “Como el ‘Gran Hermano’, ojo que el mundo fallero vigila. Portaos bien, si no saldréis en la falla. Bueno, yo me he portado bien, más bien de lo que me tendría que haber portado, y por eso he salido en la falla”.

El abad de la Seu daba las gracias a la Falla del Raval por “sacarlo” en el monumento y afirmaba que, con ello, ha quedado vinculado con esta comisión. “Ya doy las gracias a la Falla del Raval porque desde ahora tenemos una vinculación afectiva, y lo digo muy en serio”, expresaba Bardisa, dejando claro que no estaba molesto por ello, más bien al contrario, agradecía el gesto de la comisión fallera.

Tras la misa, el abad acompañó a los falleros y falleras en la romería de la Baixada de Sant Josep y presenció también la mascletà junto a las falleras mayores, Marta Díaz y Ada Domínguez (infantil), y junto al alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà.

El abad de Xàtiva, junto a las falleras mayores y el alcalde, en la mascletà de este jueves. / Perales Iborra

Alusión a la situación arquitectónica de la ermita

El abad de la Seu también hizo alusión a la situación arquitectónica de la Ermita de Sant Josep, en la que, tal como informó Levante-EMV, tres días antes de Sant Josep, el pasado lunes, una empresa de reformas llevó a cabo una intervención para retirar desprendimientos de la cornisa del campanario del templo. El representante religioso, al inicio de la misa, manifestó que “la eucaristía es acción de gracias, y eso vamos a hacer. Vamos a dar las gracias de poder estar aquí” y, mirando hacia arriba, hacia el techo, añadía “que esto de momento aguanta, no sé si mucho o poco, pero aún se aguanta. Así que podemos estar aquí un año más”. Víctor Camilo Bardisa también daba las gracias “porque el tiempo nos ha respetado para poder subir, y ahora esperamos también poder bajar”, manifestaba en alusión a la lluvia de primeras horas del día.

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Sobre la situación de la Ermita de Sant Josep, el abad indicaba días antes a Levante-EMV que estaban a la espera de una subvención de la Diputació de València para llevar a cabo una reforma en la cubierta del templo que acabe con los problemas que arrastra el edificio.