El "efecto Aspromivise" conquista al Estudiantes de Madrid

El "efecto Aspromivise" es una expresión generada por la periodista Sandra Córdoba y que refleja todo aquello que las iniciativas planteadas por la entidad de La Costera quieren transmitir. "Una expresión que refleja muchas vivencias, experiencias y sobre todo emociones. Esas que te transportan a crecer como persona", remarcan desde la entidad. "Aspromivise, entre otras muchas cosas, es esto, emociones, la base para generar personas que mejoren la sociedad en la que nos ha tocado vivir".

Deportistas de Aspromivise y del Estudiantes de Madrid en el pabellón madrileño. / Aspromivise

El efecto cada vez llega más lejos, incluso fuera de la zona geográfica de confort para, de este modo, romper barreras y hacer de Aspromivise una entidad con un claro mensaje educativo. Hace varios años que Badalona ha sido receptora de esta actividad, y ha propiciado que otras ciudades, en este caso Madrid "sufran" las consecuencias del efecto Aspromivise. Ya el año pasado se produjo un primer encuentro entre ambas entidades, que este año ha mejorado con más intervenciones y alguna de ellas vinculadas a los primeros equipos de este club de la capital de España, con lo que esto supone como visibilidad de cara al sector. La semana pasada, un grupo de usuarias y usuarios de Aspromivise viajaron a Madrid para hacer un tour por los diferentes pabellones madrileños, el primero de ellos uno de los pabellones históricos, el de Magariños del Club de Baloncesto Estudiantes en el cual realizaron una exhibición deportiva de boccia a la cantera de este club. La finalidad no fue otra que generar argumentos para una educación en valores a través del deporte a miembros de un club de baloncesto histórico como es el Estudiantes de Madrid, remarcan desde Aspromivise. El día siguiente, miembros del primer plantel masculino y femenino fueron los que recibieron esta exhibición vivencial que los deportistas de Aspromivise van realizando desde hace varios años, en este caso en el pabellón de la Caja Mágica, y ya por la tarde, el Movistar Arena fue testigo, en un partido de Euroliga entre Real Madrid y València BC.

Un jugador del Estudiantes y uno de Aspromivise en la exhibición de boccia. / Aspromivise

Parafraseando a la periodista antes mencionada, Sandra Córdoba, "las barreras sociales siempre se derriban mejor si el empujón es colectivo". Estudiantes Madrid y Aspromivise, ambas entidades cogidas de la mano fueron capaces de dar visibilidad a un sector de la sociedad que vio como Jesús, Nacho, Martin, Alan, Jose Fernando y Ramon realizaban un deporte teniendo unas capacidades muy diferentes a todas las personas a las que iba dirigidas. Deporte inclusivo a través de la Boccia, con deportistas con capacidades muy diferentes, pero con una gran energía para provocar este efecto Aspromivise. “Estar en una de las mejores canteras de baloncesto de Europa es una situación impensable hace años, pero que gracias al trabajo constante de estos deportistas se ha convertido en una realidad. Y también una responsabilidad. Parece una actuación aislada, pero estamos convencidas de que el éxito se consigue por la suma de pequeñas y sencillas acciones, y esta es una de ellas. Jugar con deportistas que son referentes en este caso en el mundo del baloncesto, tiene un efecto exponencial, y esto es lo que buscamos, llegar a más gente en este mensaje lleno de valores sociales”, comentaba Marta Córdoba a las puertas del pabellón de la Caja Mágica, después de estar con jugadores y jugadoras contrastados en la liga ACB como Sasu Salin y en la Liga Femenina Endesa como Isa Latorre.

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Deportistas de Aspromivise y del Estudiantes, en Madrid. / Aspromivise

La propia Marta, añadía que “ha sido una experiencia muy positiva y emotiva. Que un club como el Estudiantes Madrid abra sus puertas y tenga en su programación una filosofía de educación inclusiva basada en el respeto y educación dice mucho de esta entidad. Estamos convencidas que esta es una forma de buscar un mundo mejor, y el Estudiantes lo está facilitando. Solo tenemos palabras de agradecimiento para todas las personas que nos han atendido y nos han abierto las puertas de este club. Carlos Arjonilla, uno de los entrenadores del primer equipo femenino del club madrileño, es una persona que transmite ilusión y sobre todo el convencimiento de trabajar para formar personas. En cada momento nos demuestra el corazón tan grande que tiene. Importante en los tiempos que corren. Con iniciativas como esta queda de manifiesto que si somos capaces de educar en la diversidad, no sería necesario después hablar de inclusión. Estamos más que convencidas que con este camino, una sociedad mejor es posible”. "La sinergia entre Aspromivise y Estudiantes ha tenido efecto, un efecto que cada vez llega a más personas y tiene una recompensa en la sociedad que a buen seguro las futuras generaciones se verán beneficiadas. Esto es el efecto Aspromivise", concluían desde la entidad.