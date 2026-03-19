Emilio Llopis gana la Vuelta Ciclista al Guadalentin de Murcia
El ciclista del Genovés logra su primera victoria amateur tras vencer en la prueba de categoría elite y sub-23
Jesús Sansaloni
El ciclista del Genovés Emilio Llopis logró su primera victoria amateur tras ganar este pasado domingo la Vuelta Ciclista al Guadalentin de categoría elite y sub 23 disputada por la comarca murciana de Lorca. Sin duda, el planteamiento de Antonio Llopis, director del equipo Gsport, fue perfecto, ya que controló en todo momento la carrera y tuvo algún corredor implicado en las fugas existentes a lo largo de la prueba.
Finalmente, Emilio Llopis conseguiría irse por delante en la última cima y coronar el castillo de Lorca en solitario por delante de su compañero de equipo Francesc Bennassar. El corredor del Genovés estaba exultante por la victoria, ya que "finalmente me salen bien las cosas. He estado preparándome muy bien esta pretemporada y me encontraba fuerte. En las anteriores carreras me había escapado, pero no había llegado a meta, pero hoy ha sido el gran día", afirmaba Llopis tras la carrera.
Además de la victoria de Llopis, en la clasificación individual y de montaña de la Vuelta al Guadalentin, el Gsport también se ha llevado el triunfo por equipos.
Andrés, cuarto en el Gran Premio de Berriatua
Por otra parte, el ciclista de Canals Vicent Andrés sufrió los terribles aguaceros del norte de España tras correr el pasado sábado el Gran Premio de Berriatua, primera prueba de la Copa de Bizkaia juvenil. Andrés terminó cuarto, por detrás de sus compañeros del equipo Baqué-Movistar que conquistarían todos los peldaños del podio, siendo Raúl López el ganador de la prueba. El día antes en Leioa se presentó el equipo con dos valencianos implicados, Vicent Andrés y Jordi White, de Oliva.
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