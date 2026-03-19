Así es la falla ganadora en Xàtiva: guiños al mundo anime y crítica local acerada

Dos años seguidos. La comisión República Argentina ha vuelto este año a triunfar en la sección de Especial de Xàtiva, confirmándose como la falla más laureada de la historia en la Comunitat Valenciana. El hecho de reeditar el cetro fallero ha causado que durante los últimos días se haya registrado un aluvión de visitantes al emplazamiento en el que descansa el monumento.

Estos son algunos de los rasgos que definen la mejor falla de la capital de la Costera:

Guiños a la cultura japonesa y al mundo anime . El artista fallero Venancio Cimas ha presentado un diseño inspirado en la cultura japonesa, que se desarrolla bajo el lema "Tarannà otaku". Cimas lleva una década colaborando con la comisión, por lo que se trata de una relación ya consolidada. En el monumento destaca la presencia de personajes de míticas series como Dragon Ball -como Goku o el 'follet tortuga' y Mazinger Z , por ejemplo. También están presentes caracteres de la franquicia Pokemon . De hecho, la estética "anime" impregna todo el monumento.

. El artista fallero Venancio Cimas ha presentado un diseño inspirado en la cultura japonesa, que se desarrolla bajo el lema "Tarannà otaku". Cimas lleva una década colaborando con la comisión, por lo que se trata de una relación ya consolidada. En el monumento destaca la presencia de personajes de míticas series como -como o el y , por ejemplo. También están presentes caracteres de la franquicia . De hecho, la estética "anime" impregna todo el monumento. Crítica local. La falla de República Argentina recibió 29 puntos -la puntuación más alta- y se llevó el premio a la mejor crítica local este año. Destacan referencias como el ninot retrata a la regidora de Movilidad, Susanna Gomar, vestida de geisha y subida a un carruaje. Un cartel a sus pies anuncia el "Gran Premio de pasos elevados de Xàtiva, puntuable para el campeonato nacional de despropósito y patrocinado por el gremio setabense de talleres mecánicos", por el impacto que tienen los badenes en los coches que los atraviesan. En la escena contigua aparece el alcalde, Roger Cerdà, transformado en un joven tiktoker pegado al móvil, por su nueva faceta como entrevistador de figuras reconocidas de Xàtiva en redes sociales. "L'alcalde de la ciutat vol ser periodista. Igual fa un vídeo d'actualitat que et fa una entrevista", reza el cartel explicativo. Por encima de Cerdà se alza un enorme Mazinger Z que tiene en los puños grabados los nombres de dos proyectos de los que el Consell del PP ha decidido desvincularse recientemente: el Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC) y el Palacio de Justicia proyectado en el exconvento de Santa Clara. "El Consell ha actuat com Mazinger Z. No hi haurà diners per al CRAC i els jutjats a la quinta punyeta", explica la falla, que en otro cartel también evoca la reciente muerte de Antonio Tejero: "Hem afegit un nou socarrat, ja que a Xàtiva han incinerat un miserable colpista".

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El "ninot" de Cervantes en la falla de República Argentina de Xàtiva. / Perales Iborra

Cervantes y la IA. También destaca un ninot dedicado a Miguel de Cervantes y el uso de la Inteligencia Artificial. "Yo fui novelista con sudor. Hoy clicáis sin pudor. Si el algoritmo es ahora el autor, que queda para el escrito?", reza el cartel explicativo que lo acompaña.

También destaca un ninot dedicado a Miguel de Cervantes y el uso de la Inteligencia Artificial. "Yo fui novelista con sudor. Hoy clicáis sin pudor. Si el algoritmo es ahora el autor, que queda para el escrito?", reza el cartel explicativo que lo acompaña. Un dragón interactivo. Sin duda alguna, uno de los grandes atractivos del monumento es el dragón de color rojo -que se asemeja también al de la película de Disney 'Mulan'- que hay en uno de los costados del monumento. El visitante puede pulsar un botón para que salga humo del "ninot". La gente hace colas para captar una foto con el personaje.

Grandes dimensiones. La falla de República Argentina siempre es una de las instalaciones de mayores dimensiones en la capital de la Costera. Este año parecer haber sido superada por otras, como la de Ferroviària, a la hora de hablar de números absolutos. Sin embargo, no es muy grande la diferencia. El monumento ha tenido un presupuesto de unos 78.000 euros. Bien invertidos, han servido para ganar el premio a la mejor falla de 2026.