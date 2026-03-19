La falla de Vallada quema su monumento más especial con un homenaje a su difunto presidente

La falla Blasco Ibáñez de Vallada ha llegado este año hasta el cielo. La única comisión que existe en este municipio de la Costera -y una de las más pequeñas de la provincia de Valencia- acaba de quemar su monumento más especial.

Durante todas las fiestas ha estado muy presente el recuerdo del recientemente fallecido presidente de la agrupación, hasta hace poco alma máter de la fiesta fallera en la localidad. Ha sido una semana llena de homenajes, que se ha cerrado este jueves con una visita al difunto en el cementerio en el día de Sant Josep.

Desde la comisión han lanzado un emotivo mensaje al expresidente tras la "cremà": "Un año más acaba y las cenizas dan el inicio al nuevo año fallero. Un nuevo año de trabajo nos espera. Y la falla llega hasta el cielo. Presi, ya hemos quemado tu falla".

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La falla Blasco Ibáñez mantiene viva la llama la fiesta en Vallada desde hace 44 años. Los propios miembros de la comisión son los encargados de diseñar los bocetos del monumento, que posteriormente confeccionan con sus propias manos en un taller ubicado en la parte de arriba de su casal.