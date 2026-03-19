Las Fallas llegan a su ocaso en Xàtiva: estos son los horarios de la "cremà" de los monumentos

Después de una intensa semana de actos, la fiesta fallera llega hoy a su fin. Esta noche es la Nit de la Cremà y el fuego purificador borrará de un plumazo los 38 monumentos que las 19 comisiones de Xàtiva han plantado en sus diferentes demarcaciones en 2026.

Según el dispositivo coordinado con el Consorcio Provincial de Bomberos que han difundido el ayuntamiento y la Junta Local Fallera, la falla ganadora del primer premio en la categoría infantil, la de Abú Masaifa, arderá a partir de las 21.30 horas en la calle del mismo nombre, mientras que la quema de la mejor falla grande de Especial, la que ha plantado República Argentina, comenzará a las 1.30 horas de la madrugada.

La Nit de la Cremà se ha dividido en cuatro rutas con el encendido simultáneo de los monumentos de las diferentes secciones de la capital de la Costera, en función de su ubicación geográfica, para facilitar las labores de control y extinción de los bomberos.

A partir de las 22 horas se quemarán las fallas de Sant Jordi, Sant Feliu, Sant Jaume y el barrio del Carmen, mientras que a las 22.30 horas será el turno de Espanyoleto, Corts Valencianes, Tetuán y Selgas.

A las 23 horas dará comienzo el encendido de los monumentos de Molina Claret, Joan Ramón Jiménez y Cid-Trinitat. Las fallas de Ferroviària, Abú Masaifa y Mercat arderán a partir de las 23.30 horas, mientras que Murta y Raval lo harán a partir de las 24 horas y Benlloch, a las 24.30 horas.

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