Las fallas de Xàtiva desafían a la lluvia en una Baixada de Sant Josep que será declarada Bien de Relevancia Local

El día de Sant Josep ha amanecido nublado e incluso la lluvia no ha querido perderse el cierre de las Fallas de Xàtiva, después de una semana fallera en la que ha reinado el buen tiempo meteorológico. La suave lluvia que hasta pasadas las nueve de la mañana caía sobre la ciudad hacía temer la celebración de la Baixada de Sant Josep, el singular acto que será declarado Bien de Relevancia Local (BRL) por el Ayuntamiento de Xàtiva, según anunció el alcalde, Roger Cerdà, el pasado mes de enero en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, en Madrid. La declaración local abrirá la puerta a conseguir una mayor protección patrimonial para un singular acto único de las Fallas de Xàtiva, como la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) que Xàtiva también persigue para el Corpus.

La singular Baixada de Sant Josep de Xàtiva, en imágenes. / Perales Iborra

La lluvia no ha desalentado a falleras y falleros, que, tras cesar la precipitación, ha emprendido la subida a la Ermita de Sant Josep, aunque la participación, elevada, ha sido menor que en la Ofrena de la jornada anterior o que el Recorregut Faller, un acto más popular entre el colectivo. Las bajas temperaturas se hacían notar entre algunas falleras, que intentaban mitigar el frío cubiertas con mantones.

La celebración se ha retrasado media hora y la misa, prevista inicialmente a las 11 horas, ha comenzado a las 11.30. El presidente de la JLF, Paco Sisternes, explicaba a este diario antes de comenzar el acto que “hemos decidido retrasarlo media hora por la lluvia”, y confiaba que la precipitación no fuera a más. “Esperamos que nos respete. Ya no llueve y ha salido incluso un poco el sol. Que mejore el día, que es el día más grande de las Fallas”, expresaba el dirigente fallero, que añadía que “de momento va todo bien”.

En la misa, la Fallera Major, Marta Díaz, y la Fallera Major Infantil, Ada Domínguez, han realizado las lecturas, en una eucaristía en la que el abad de la Seu, Víctor Camilo Bardisa, en su sermón, ha destacado la figura de Sant Josep, “un hombre justo, un hombre bueno”, y ha animado a las falleras y falleros “a soñar”. También ha expresado el deseo de “soñar con la paz en el mundo”, en alusión a las últimas guerras.

La misa ha contado con la presencia de la Junta Local Fallera de Xàtiva, encabezada por el presidente, Paco Sisternes, y las dos falleras mayores, así como el Gremi de Fusters de Xàtiva, custodios de la imagen de Sant Josep, el alcalde, Roger Cerdà, y la concejala de Cultura Festiva, María Beltrán, entre otras autoridades.

Descenso de la romería

Sobre las 12:30 horas ha comenzado la romería de la Baixada de Sant Josep, que abría la Falla Verge del Carme, como en los actos de las jornadas anteriores, y a la que seguían las comisiones de Benlloch, Cid-Trinitat, Corts Valencianes, Passeig-Cardenal Serra, Joan Ramon Jiménez, Plaça del Mercat, Selgas, Tetúan, SAnt Feliu, Murta-Maravall, Sant Jaume y Sant Jordi. Las comisiones de la sección Especial: Espanyoleto, Molina-Claret, Abú Masaifa, Raval, Ferroviària República Argentina eran las últimas en desfilar. Tras ellas, la Junta Local Fallera, con las falleras mayores, Marta y Ada, que desfilaban justo antes de la imagen de Sant Josep, a la que seguían el Gremi de Fusters y la corporación municipal, cerrando el desfile. Al inicio del descenso de las últimas comisiones ha comenzado a llover ligeramente, aunque el “chirimiri” no ha ido a más.

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La romería ha finalizado en la avenida Selgas, junto al Jardí de la Pau, para el disparo de la mascletà, que ha cerrado la Baixada de Sant Josep. La mascletà también se ha retrasado algunos minutos y se lanzaba sobre las 14:30 horas.