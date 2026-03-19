Las Fallas de Xàtiva, en el diván: los cambios en la fiesta encienden el debate

Los monumentos falleros de Xàtiva no solo radiografían la actualidad política y social a nivel local desde su particular mirada satírica, sino que también son un buen termómetro del estado anímico del propio colectivo festero y de su grado de satisfacción con el principal órgano de gobierno de las Fallas.

Aún no ha pasado un año desde la renovación de la Junta Local Fallera (JLF) tras el nombramiento del nuevo presidente, pero algunas de las primeras decisiones de la directiva ya han aflorado cierto malestar que se visualiza en los montajes de las comisiones. Contentar a un conglomerado formado por más de 4.000 falleros con 19 demarcaciones diferentes resulta imposible y más en un sector especialmente dado a sentarse en el diván para psicoanalizarse.

Un año más, Sant Jordi ha vuelto alzarse con el primer premio a la mejor crítica fallera, que centra la práctica totalidad de los versos y escenas de su cadafal. "Paco (Sisternes) és el nou cap qui lidera les comissions, però les seues decisions només creen més divisió", se lee en uno de los primeros dardos de la falla hacia el presidente de la JLF, que aparece en un fotomontaje junto a una lápida funeraria en la que figura inscrita la defunción (DEP) de eventos que anteriormente se sometían a concurso como los Autos Bojos o la segunda parte de la presentación fallera (suprimidos en 2025), y se anuncia la "próxima" muerte de la Cavalcada del Ninot.

La explicación de la falla, que lleva el lema "Arribar a bon port", narra un viaje "lleno de tormentas inesperadas" con "promesas que no siempre se cumplen y decisiones que crean división". En los textos de los carteles se indica que el nuevo máximo responsable "apuntaba alto al principio prometiendo grandes cambios", pero "todo se le va de las manos". "Molts presidents que el van votar ara amb ell s'han desilusionat", inciden. En Sant Jordi también se critica el bajo listón para que las fallas puedan acceder a la Sección Especial (19.000 euros), que genera una competición muy desigual. En cambio, se elogia el controvertido cambio con el sistema de jurado de los monumentos aprobado en el Congreso Fallero, en virtud del cual sus integrantes dejarán de ser de fuera de Xàtiva. "El cambio era necesario y hemos sido muy valientes. Seguramente acertaremos y, si no, lo corregiremos".

Sobre este último asunto, en los versos de la falla de República Argentina se observa una opinión diametralmente opuesta. "Ja es va veient l'interés que tenien per fer un Congrés. Els premis seran per favoritisme i no pas per objectivisme".

Otra medida polémica ha sido el traslado de la falla que planta Passeig-Cardenal Serra a otro barrio distinto del que da nombre a la comisión. El colectivo se ha mudado a un nuevo casal al final de la Avenida Selgas y este año tiene su monumento en el entorno de la Avenida Pintor Juan Francés (por la zona de la plaza de toros), en el extremo este de la ciudad. "Un nou president de la festa que venia a canviar-ho tot. Va entrar de manera honesta presentant-se com a bon xicot. La seua mesura estrella? Ha creat el teletransport. Poder moure's lliurement sense necessitat de passaport. Marcianada fallera", se lee en la crítica fallera de Selgas.

Otro montaje que cuestiona la decisión es el de Abú Masaifa: "Falles volent canviar de barri condicionats pel lloc del casal. Tot un assumpte irrisori mal dut per la Junta Local", ironiza uno de sus carteles explicativos.

Un recorrido fallero "extenuante"

Una consecuencia del traslado de la falla de Cardenal Serra, junto a los cambios de ubicación de los monumentos de Sant Jaume y Corts Valencianes, ha sido la modificación del trazado del Recorregut Fallera de este martes, cuya longitud y duración se prolongó hasta la extenuación al cruzar Xàtiva de punta a punta. Músicos, falleros y alguna comisión han expresado su malestar por un itinerario que "pareció más una etapa del Camino de Santiago". La afección al tráfico que generó el evento durante tanto tiempo también arroja dudas.

"Cambian rutas y recorridos según les viene mejor el trazado y a alguna falla le dicen que este año que mejor no hay que ir", se lee en uno de los versos de la falla Espanyoleto de este año, que también contiene una elevada carga de jocosas pullas hacia la JLF. En una de sus escenas, aparece una imagen generada por IA del presidente en su antigua faceta como carnicero. "Abans tallava a la carnisseria i ara talla actes... sense trellat", critica el texto que acompaña la fotografía. También se señala a la Junta por "cambiar actos sin criterio" y por actuar "con improvisación". En otra imagen se ve a Sisternes en una postura de meditación con la siguiente reflexión: "El calendari va ballant, sempre amb dates 'per concretar', canvis d'horari a última hora i l'lestatut mira de costat. Paco, para i reflexiona, abans de tornar-ho a provar, que la festa no es un joc ni Xàtiva un laboratori improvisat".

"Improvisant, improvisant, farem l'ofrena a un altre sant.

El monumento también aborda el polémico torneo de futbito que acabó con graves altercados entre comisiones y que "ha quedado cancelado", junto al "malestar" por la supresión de los Autos Bojos o el traslado de ubicación del Mig Any Faller. "Se inventan actos nuevos sense pensar si han cuajado y eliminando tradiciones viejas", apostillan los textos en clave fallera del cadafal.

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La falla de Abú Masaifa evoca críticas muy similares hacia la presidencia del colectivo y describe como "muy convulsa" la "nueva era" en la Junta Local. "Improvisant, improvisant, farem l'ofrena a un altre sant. Amb l'impetu d'innovar, fan proves al calendari", apostillan los satíricos textos del citado monumento.