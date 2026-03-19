El local más cotizado de Xàtiva ya tiene inquilino: el traslado de Cajamar refuerza el polo financiero de la Albereda

Es, sin duda, uno de los mejores locales comerciales (sino el mejor) de Xàtiva y, hasta no hace mucho, permanecía disponible para el alquiler. El número 64 de la Albereda Jaume I, un bajo de 460 metros cuadrados de superficie situado en el histórico Edificio Botella, quedó huérfano de actividad tras el cierre del emblemático restaurante «Canela y Clavo», en la esquina con el Portal del Lleó, a principios de 2025.

A mediados del año pasado, el grupo Alameda llegó a un acuerdo con la propiedad del inmueble para trasladar su restaurante «Típics» a este nuevo emplazamiento. Las obras llegaron a iniciarse, pero terminaron quedando paralizadas al cabo de poco tiempo: una decisión empresarial condujo a la empresa promotora a abandonar el proyecto.

No ha tenido que pasar mucho tiempo para que el local encuentre un nuevo inquilino. Esta vez no se trata de un negocio gastronómico, sino del del primer grupo de banca cooperativa de España. Cajamar ha decidido cambiar la ubicación de su actual oficina en Xàtiva, situada en la calle Carlos Sarthou, para trasladarse a un lugar "más céntrico, accesible y con mejores servicios para los vecinos y empresas", según confirman desde la entidad bancaria a Levante-EMV para explicar su futura mudanza.

El local, que se emplaza en una ubicación privilegiada frente al edificio del ayuntamiento, en pleno epicentro de la actividad de la ciudad, contará con "unas instalaciones amplias, tecnológicamente actualizadas y diseñadas para mejorar la experiencia de atención personalizada, manteniendo el trato cercano y profesional que caracteriza a Cajamar", inciden las mismas fuentes.

De momento, no hay una fecha definida para la apertura del nuevo establecimiento. Primero tienen que desplegarse una serie de obras para acondicionar el inmueble que hace chaflán a su nuevo uso como oficina bancaria. Junto al mismo se encuentra la sede de la consultora energética Tunergía.

Una vez se materialice el traslado, el equipo de la actual sede de Cajamar en Carlos Sarthou, formado por 9 profesionales, continuará "acompañando a particulares, autónomos y empresas en su actividad financiera diaria, ofreciendo asesoramiento especializado y soluciones adaptadas en ahorro, financiación, seguros y servicios digitales" desde la Albereda.

"Esta nueva oficina de Cajamar apoyará los proyectos de empresas, cooperativas, profesionales y familias y continuará contribuyendo al progreso económico y social de Xàtiva, manteniendo su presencia cercana y su compromiso con el desarrollo local, como viene haciéndolo dado su fuerte arraigo con la localidad y la comarca", apostillan desde la entidad.

Teatro, cine, banco y restaurante

El nuevo proyecto contribuirá a consolidar la Albereda como gran polo financiero de Xàtiva, puesto que en la avenida principal de la ciudad ya operan el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el Banco Santander y Caixabank. Hace un año, además, el cierre de la antigua tienda de ropa de Paco García en la esquina con Porta de Sant Francesc ya dejó paso a la apertura de la primera sede de Eurocaja Rural en otro gran local.

Cajamar opera como un grupo consolidable de cajas rurales (Grupo Cooperativo Cajamar) y es una de las entidades significativas del sistema financiero español.

El bajo del Edificio Botella donde se va a asentar esta entidad -exponente de la arquitectura modernista- ha albergado diferentes actividades destacadas a lo largo de la historia: ha sido teatro (Principal), cine (Fuster y León), banco (Hispano-Americano) y restaurante. El empresario Hilario Botella se hizo con el edificio para levantar su residencia familiar de nueva planta, cuya construcción finalizó en 1906.