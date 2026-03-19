Una Nit de la Cremà entre paraguas y capuchas en Xàtiva: 38 hogueras ponen fin a las Fallas de 2026

Bajo una fina y constante capa de lluvia que ha poblado las calles de paraguas, los 38 monumentos falleros de Xàtiva han comenzado a arder a última hora de la tarde de este jueves siguiendo una danza perfectamente sincronizada por los diferentes barrios de la ciudad.

La pólvora, el fuego y el humo han ido invadiendo la capital de la Costera de manera frenética. Las fallas infantiles plantadas en este 2026 por las 19 comisiones han sido las primeras en quedar reducidas a cenizas, prendidas tras el disparo del castillo de fuegos artificiales de rigor, en medio de un escenario de sentimientos encontrados.

La que más se ha resistido a la ineludible destrucción ha sido la de Abú Masaifa, ganadora del gran premio de Especial este año. La comisión, acostumbrada a reinar en la categoría tras cosechar tres oros infantiles en los últimos cuatro años, ha dicho adiós a su cadafal, creado por Cromatiq Studio bajo el lema "Cura, cura sana", pasadas las 21.30 horas. En la "cremà" han estado presentes las Falleras Mayores de Xàtiva, Marta Díaz y Ada Domínguez, junto a su Corte de Honor, la Junta Local Fallera y el alcalde, Roger Cerdà.

Un bombero ayuda en las tareas de quema de la falla Sant Jaume. / Perales Iborra

Una charanga ha aderezado el ambiente festivo en los momentos previos a la quema, en los que una multitud de asistentes han aguardado al esperado momento del encendido, que se ha retrasado unos minutos respecto a la hora inicialmente fijada. Quienes mantenían el paraguas abierto han sido conminados a plegarlo por aquellos que se encontraban a sus espaldas, que no querían perderse el espectáculo de luces y fuegos de artificio, dado que apenas caían cuatro gotas.

República Argentina es la última en desaparecer

La mejor falla infantil se ha resistido hasta el último momento a desaparecer de la faz de la tierra. Al fuego le ha costado de arrancar y ha tenido que ser espoleado con más combustible, una vez ya encendido.

Los monumentos grandes de Xàtiva han comenzado a arder a partir de las 22 horas, con el casco antiguo como punto de partida. Los de Sant Jordi, Sant Feliu y Sant Jaume han sido los primeros en quedar devorados por las llamas. La falla de esta última comisión estrenaba nueva ubicación este año, en la plaza que lleva el nombre de la demarcación.

A las 22.30 horas ha llegado el turno de las fallas de Espanyoleto, Corts Valencianes, Tetuán y Selgas. La falla triunfadora de este año en Especial, la de República Argentina, será la última en quemarse, a partir de las 1.30 horas de la madrugada.