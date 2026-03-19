La Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent inicia la temporada “Eclosió Sonora” con un gran concierto en el Echegaray

El próximo sábado 28 de marzo a las 19:30 horas, el Teatro Echegaray de Ontinyent acogerá el primer concierto de la temporada 2026 de la Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent, una nueva edición que, bajo el título “Eclosión Sonora”, marca el inicio de un ciclo cargado de ilusión, crecimiento y nuevas oportunidades.

Este concierto inaugural propone un programa de una gran intensidad artística, con la Apertura festiva, op. 96 de Dmitri Shostakóvich, el Concierto para violonchelo n.º 1 del mismo compositor y la Sinfonía n.º 5 de Piotr Ilitx Chaikovski. Tres obras que dialogan entre sí a través de la fuerza, la tensión y la emoción, y que invitan el público a adentrarse en un viaje sonoro vibrante, capaz de conmover y cautivar desde el primer momento.

Al frente de la orquesta estará Jaume Santonja, director artístico, con una trayectoria internacional en constante proyección que lo ha llevado a dirigir varias formaciones y a consolidarse cómo una de las batutas valencianas más destacadas del momento. Como solista, el concierto contará con el violonchelista Carlos Vidal, un intérprete de gran sensibilidad y solidez artística, con una carrera consolidada tanto a nivel nacional como internacional, que aportará profundidad e intensidad a una de las obras más exigentes del repertorio.

El inicio de esta temporada está marcado por un momento especialmente significativo para la orquesta: la creación de la Fundación Sonora de la Comunitat Valenciana, que abre una nueva etapa orientada a expandir la pasión por la música, reforzar el aprendizaje musical y generar vínculos con el tejido educativo y social del territorio.

Gran acogida de la convocatoria de becas

En este nuevo horizonte, se han impulsado iniciativas que ponen el foco en la formación y en el talento emergente. Las convocatorias de becas de estudio, dirigidas tanto a alumnado de grado superior y posgrado como de grado profesional, han tenido una acogida muy destacada, con más de 90 personas inscritas en el caso de los estudios superiores y una participación también muy elevada en el nivel profesional. La calidad de los candidatos ha sido especialmente remarcable, y algunos de los jóvenes músicos seleccionados empezarán a formar parte de esta nueva etapa de la orquesta.

Paralelamente, la Fundació Sonora está desarrollando varios proyectos que consolidan este compromiso con la formación y la creación de públicos. Entre ellos, el programa “Campus Sinfónico”, en colaboración con la Universitat de València; “Talento Compartido”, junto al Conservatorio Profesional de Música Josep Melcior Gomis de Ontinyent; y “Acércate a la orquesta”, una iniciativa impulsada con el Ayuntamiento de Ontinyent para acercar la música sinfónica a colectivos sensibles y ampliar el acceso a la cultura.

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Desde la Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent se quiere expresar un agradecimiento sincero a todas las empresas que, a través de su mecenazgo, hacen posible este proyecto, así como al público abonado, que este año ha respondido de manera excepcional hasta agotar las entradas de la temporada. "Un apoyo que no solo consolida el proyecto, sino que da la fuerza necesaria para continuar creciendo, innovando y trabajando por la música y la formación como pilares fundamentales del futuro", apostillan en un comunicado.