La única comisión de Canals gana falleros en su segundo año de vida: "Podríamos ser muchos más"

El refranero popular no se equivoca: "Los comienzos siempre son difíciles". Por ello, en la única comisión fallera de Canals -la Dolorosa- siguen trabajando para afianzar la fiesta josefina en el municipio. Este año han aumentado ligeramente el censo -pasando de los 40 integrantes fundacionales del año pasado a los 56 de este 2026- y sus intenciones pasan por ganar falleros. Así, lo comentó ayer a Levante-EMV Cristina Rodríguez, actual presidenta: "Somos 56 falleros entre adultos y pequeños. Noto que la gente este año tiene más ganas de todo, están más animados".

En 2025, la Dolorosa se estrenó como la única falla de Canals. Este año han ganado experiencia. De hecho, el año pasado fueron los propios falleros quienes montaron el monumento infantil. Este año han encargado por 5.000 euros los dos monumentos al artista alicantino Manuel Manresa. "Vamos mejorando, poco a poco. Nuestro objetivo es tener cuanta más gente mejor. Si somos más disfrutaremos más y podremos invertir más. Queremos fomentar las fallas en Canals", comentó Rodríguez.

Y es que la presidenta de la comisión cree que las Fallas tienen recorrido en la localidad: "Yo creo que sí se puede aumentar la participación. Lo que hace falta es que la gente lo vea. El año pasado improvisamos un poco, pero este año hemos hecho todos los actos: crida, mig any, nomenament, presentación, ofrenda...".

Monumentos de la falla La Dolorosa de Canals en 2026. / Levante-EMV

Al ser la única comisión de la ciudad no cuentan con una Junta Local Fallera (JLF) que lo supervise todo. Eso sí, agradecen el apoyo del consistorio: "Nos han dejado la zona joven. Y hemos tramitado los papeles para recibir una subvención. Sin embargo, aún no la han aprobado y no podemos decir a cuanto ascenderá".

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El pasado 15 de marzo, los falleros de la Dolorosa participaron en su primera ofrenda en Canals. Y el 19 quemarán sus monumentos. Quieren ser la mecha que encienda la llama de las Fallas en la localidad de la Costera.