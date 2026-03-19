Vandalizan por tercera noche consecutiva la falla Murta de Xàtiva: "Pedimos respeto por el esfuerzo de todo un año"
El monumento, que se encuentra pegado a una discoteca muy frecuentada en estos días de fiestas, lleva sufriendo desperfectos desde la misma Nit de la Plantà
El monumento grande del barrio Murta-Acadèmic Maravall de Xàtiva ha continuado sufriendo ataques vandálicos recurrentes durante las últimas tres noches. La primera agresión a la falla se produjo en la madrugada de la Nit de la Plantà, del domingo al lunes, cuando los gamberros segaron el brazo de uno de los ninots principales del montaje antes de la visita oficial del jurado que evalúa los monumentos, como informó este diario.
Este jueves, la comisión Murta denunció que los daños provocados intencionadamente en la falla -que competía en Sección Primera- se han repetido durante tres noches consecutivas desde entonces. "Nos parece lamentable y totalmente fuera de lugar. Pedimos respeto por el trabajo, el esfuerzo y la ilusión de todo un año", han lamentado los responsables de la demarcación setabense. La cruz del cadafal es encontrarse próximo a una discoteca muy frecuentada en estos días de fiestas.
"Las Fallas son fiesta, tradición y convivencia, y no tiene ningún sentido ensuciarlas con actas así. Llevamos todo el año esperando esta semana para disfrutarla, plantar nuestro monumento en la calle y compartirlo con el barrio", continúa el mensaje difundido por Murta, que termina haciendo un llamamiento al "respeto a la fiesta y al trabajo de los falleros".
Las imágenes publicadas por la comisión muestran desperfectos de todo tipo que afectan a la figura central y a otros ninots complementarios del cadafal. También hay elementos tirados por el suelo y pisadas de los vándalos que cruzan la barrera de seguridad cada noche para adentrarse en la falla y hacer de las suyas.
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