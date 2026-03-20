El Atzeneta destituye a su entrenador antes de medirse al Utiel

Se alarga el momento crítico del Atzeneta cuando el tramo decisivo de la temporada está llegando. Tras una mala dinámica, el técnico Luis Navarro ha dejado esta semana de ser entrenador “taronja”, antes de visitar al Utiel, rival directo por la permanencia. Por su parte, el Ontinyent 1931 llega al duelo frente al Crevillente con sensaciones muy positivas para defender su plaza de promoción de ascenso.

Horario poco habitual para el Atzeneta, que acogerá el duelo en El Regit ante el Utiel el domingo a las 12 horas. La temporada está siendo muy complicada para el conjunto “taronja”, muy lejos de los puestos clasificatorios donde debería estar. En el último partido disputado en casa cayó ante el Alzira (1-2) y el pasado fin de semana fue superado por la Vall d’Uixó (1-0). La mala racha ha dejado al conjunto del Regit muy cerca del descenso y el jueves el club anunciaba que Luis Navarro dejaba de ser su entrenador. Es ya el segundo técnico que esta temporada ha dejado el banquillo del Atzeneta ante los malos resultados. La temporada la inició Fran Giménez. De momento, el club no ha anunciado quién dirigirá al equipo en el tramo final de temporada.

Visita la Vall d’Albaida el Utiel, equipo que se encuentra en zona de descenso. Su puesto en la clasificación también sorprende, ya que en las dos últimas temporadas había jugado la promoción de ascenso y este curso se había reforzado con jugadores importantes como Carrasco. Su dinámica también es muy mala, con cuatro derrotas consecutivas, la última frente al Hércules “B” (1-2). Será un duelo vital para ambos equipos, que se juegan en el tramo final de temporada un posible descenso. En la primera vuelta, la victoria fue para el Utiel por la mínima (1-0).

El Ontinyent 1931 jugará por la tarde, a partir de las 17 horas. Recibirá en El Clariano al Crevillente Deportivo. Los de Roberto Bas suman ya nueve jornadas sin perder. En el último encuentro en El Clariano ganaron al Buñol (1-0) y llegan al choque tras empatar en Soneja (1-1). Los “blanc-i-negres” suman esta semana la baja por sanción de Gaizka. El Ontinyent 1931, clasificado en puestos de playoff, quiere de nuevo vivir el sueño de disputar la promoción; por eso la directiva ha puesto en marcha una campaña en la que los socios del club pueden adquirir de forma ilimitada entradas a un precio reducido, con el objetivo de llenar las gradas de El Clariano y enganchar a toda la ciudad.

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Visita la capital de la Vall d’Albaida el Crevillente Deportivo, equipo que lucha por alejarse de la zona de descenso y que llega a la cita tras perder por la mínima contra el Villarreal “C” (1-2). El conjunto alicantino destaca por ser un equipo incómodo y que además cuenta con el máximo goleador de la liga, Alberto Pérez, que suma 15 dianas. El partido de la primera vuelta se saldó con victoria ontinyentina por un gol a dos. Los de Roberto Bas buscarán los tres puntos para seguir soñando con el playoff.