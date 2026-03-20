Bandas y charangas se plantan tras el caótico Recorregut Faller de Xàtiva y se unen para pedir cambios

El siempre controvertido recorrido oficial por las fallas de las 19 comisiones de Xàtiva vuelve a estar en el epicentro del debate, una vez terminadas las fiestas de 2026.

El traslado de los monumentos de Passeig-Cardenal Serra al entorno de la Avenida Juan Francés, unido a otras modificaciones en el laberíntico itinerario y al incremento del censo de falleros dio lugar el pasado martes a un acto demasiado largo y extenuante que extendió el descontento entre los principales actores de las Fallas.

El malestar va más allá del propio colectivo fallero. Según ha podido saber este diario, las bandas y charangas de las comisiones involucradas en la fiesta se están coordinando para trasladar formalmente a la Junta Local Fallera (JLF) de Xàtiva un escrito conjunto con el que piensan expresar su disconformidad con el Recorregut Faller planteado este año, de cara a propiciar mejoras que favorezcan tanto a los falleros y falleras como a los músicos y músicas.

El sentir generalizado entre los grupos musicales es que el evento estuvo "mal organizado", descripción que comparten distintas fuentes consultadas. "Ya de por sí el acto es pesado, pero es que este año ha sido algo fuera de lo normal", apunta el responsable de una charanga. Y es que el itinerario de cada grupo por las calles de Xàtiva se prolongó durante prácticamente 6 horas tocando sin parar. Otro aspecto a tener en cuenta es el carácter algo desenfrenado y muy festivo de la celebración, que hace que los falleros vayan parándose a menudo y retrasando el avance de la comitiva. El "maratón" comenzó a las 17.20 horas y las primeras comisiones acabaron casi a las once de la noche.

Ante el agotador trayecto, hubo charangas que decidieran bajarse del barco y abandonar el recorrido antes de que llegara a su fin, al considerarlo un exceso. Igualmente, hubo bastantes falleros que no pudieron (o no quisieron) terminarlo. "En líneas generales hay bastante malestar entre los músicos. Igual que con la fiesta de Moros i Cristians nos encontramos que todo tiene que estar regulado para no pasarse de tiempo, a las Fallas todavía les quedan mejorar la organización", apuntan las fuentes consultadas.

La JLF asume las críticas y valora posibles cambios

Aunque en el Recorregut Faller de Xàtiva los músicos suelen cobrar más que en el resto de actos falleros, varios de ellos coinciden en compartir la misma reflexión: con el formato de este año no les compensa participar. Si se consolida el aumento de la duración, los precios a pagar por las comisiones podrían elevarse.

En el escrito que van a presentar, las bandas y charangas piensan plantear posibles alternativas, como la idea de sectorizar la ciudad por demarcaciones o secciones para que el acto no se haga tan pesado para todos.

Desde la Junta Local Fallera asumen que el Recorregut Faller necesita una "pensada". El itinerario fue consensuado junto a la Policía Local y el ayuntamiento y, a diferencia de otros años, partió del mismo centro de Xàtiva, desde la Albereda. El presidente de la JLF, Paco Sisternes, ha afirmado que su intención es estudiar el recorrido de hace dos años (en 2025 se suspendió por la lluvia) para valorar la conveniencia de introducir modificaciones.

Al margen del trazado, la elevada presencia de alcohol durante el desfile es otro asunto que siempre suscita opiniones encontradas entre el propio colectivo fallero.