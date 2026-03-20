Colectivos de la Costera y la Canal se adhieren a la manifestación por el "No a la guerra"

La Costera y la Canal de Navarrés estarán presente en la manifestación por el "No a la guerra" que se celebrará este sábado, 21 de marzo, en València. Colectivos como Xateba (Por los derechos de la mujer), Adene (asociación en defensa de la naturaleza de Enguera) y el PSPV de la Costera-La Canal se han adherido a la convocatoria unitaria que suma ya unas 300 adhesiones de asociaciones, sindicatos y partidos del territorio valenciano. Unas adhesiones que, según los organizadores, auguran una "asistencia multitudinaria" a la manifestación "No a la guerra".

Desde la organización explican que, a pesar de las fiestas falleras, se ha trabajado de forma coordinada y eficaz consiguiendo la implicación de una gran parte del tejido social del País Valenciano. La manifestación convocada el día 21 a las 19 horas en el Ayuntamiento de València ha obtenido hasta este momento, "cerca de 300 adhesiones, lo que hace prever una multitudinaria asistencia". "Las recientes declaraciones de Donald Trump asegurando que la guerra está a punto de acabar no merecen ninguna credibilidad. Más que nunca es necesaria la movilización ciudadana para dar voz precisamente a quienes resultan más castigados en las guerras", animan los convocantes.

Las adhesiones que se recogen en la web www.noalaguerra.net incluyen a asociaciones de todo tipo, asociaciones de vecinos, de mujeres, AFAS, de memoria histórica, ecologistas…, así como a partidos políticos de izquierda y sindicatos de clase. Tal unanimidad se sustenta en el lema común de la manifestación “NO A LA GUERRA” que, tal como se explicita en el llamamiento realizado, manifiesta la firme oposición a cualquier intervención militar que viole la soberanía de los pueblos e ignore el Derecho internacional. "Nunca las bombas traerán la paz y la libertad. No hay progreso que no se sustente en la democracia como fórmula de convivencia. Las guerras nunca determinan quien tiene razón, solo quien sobrevive", afirman y añaden que las víctimas causadas por el conflicto se cuentan ya por miles, siendo los daños materiales cada vez más extensos. Mucha gente se ha visto a desplazarse fuera de su territorio para garantizar su supervivencia.

Noticias relacionadas

"A pesar de los 5000 Km que nos separan de ambos territorios, tras 20 días de bombardeos, la guerra aparece como una amenaza directa a la línea de flotación de la economía valenciana pudiendo afectar en el futuro desde la cesta de la compra hasta el turismo o los transportes. No se puede ignorar la subida del precio de materias primas que repercutirán en el precio de los productos y que acabaremos pagando toda la población", advierten los convocantes. "Desde el convencimiento de que, si no terminamos con la guerra, la guerra terminará con el mundo que conocemos, y no para mejorarlo, reiteramos el llamamiento a la participación en la manifestación como forma de expresión del rechazo ciudadano. No a la guerra", concluyen desde la junta directiva de la asociación Xateba Por los Derechos de la Mujer.