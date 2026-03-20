José López y Eduardo Espejo ganan los concursos de fotografía de la Semana Santa de Xàtiva

José López Giménez, de Sax (Alicante) ha ganado el primer premio del IV Salón Nacional de la Semana Santa de Xàtiva con la obra Capirotes. Por su parte, Eduardo Espejo Reyes se ha impuesto en el XXIV Salón Local con la fotografía El portón. Además, en la sexta edición del reconocimiento a un autor o autora joven, el jurado ha reconocido a Carolina Blesa Tormo. Su obra lleva por título Chan links. Las dos muestras se han inaugurado este viernes en la Casa de la Cultura de Xàtiva, en un acto en la sala de columnas presidido por el presidente de la Hermandad de Cofradías de la Semana Santa Setabense, Julio Bellver.

"El portón" de Eduardo Espejo se ha alzado con el primer premio del Salón Local de la Semana Santa de Xàtiva. / Eduardo Espejo

Eduardo Espejo, aunque natural de Córdoba, vive en Xàtiva desde hace años. Es un habitual del cuadro final de premiados del concurso local de la Semana Santa. Además, en 2023 la hermandad comenzó con él la muestra monográfica anual Mirando la Semana Santa. El objetivo de... Esa muestra continuó con Eduardo Francés y Carlos Navarro en 2024 y 2025. Este año, el fotógrafo escogido es Antoni Marzal. Además, Espejo es el autor este año de la fotografía de la Virgen de la Soledad empleada para el cartel oficial de la Semana Santa Setabense, que fue presentado el pasado 4 de febrero en la Casa de la Cultura. El cartel es el primer impreso con la distinción de Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

En el Salón Nacional, el segundo premio ha sido para Ángel Atanasio Rincón, de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) con la obra Infancia y Semana Santa. Y el tercer premio lo ha obtenido Rubén Vázquez Trujillo, de La Línea de la Concepción (Cádiz) por la fotografía titulada Penitencia. En el concurso local, el segundo premio recae en Xavier Company Sanchis S/T y el tercero es para José Manuel García Serrano, con la obra Tornant.

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Los dos primeros clasificados (el del local y el del nacional) reciben un premio en metálico de 500 euros cada uno; los dos segundos, 300 euros cada uno, y los dos terceros, 200 euros también cada uno. Al concurso estatal se han presentado este año un total de 80 obras, mientras que al local, 85. Aun así, la exposición ha quedado limitada a 40 obras seleccionadas por cada concurso.