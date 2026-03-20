Ontinyent impulsa la matriculación en valenciano para reforzar el uso de la lengua

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la concejalía de Educación, ha puesto en marcha la campaña “Quan et matricules tria valencià”, una iniciativa desarrollada con la colaboración de las asociaciones Families pel Valencià y Comerç In con el objetivo de fomentar el uso del valenciano en el proceso de matriculación escolar.

La iniciativa pretende apoyar la defensa de la lengua propia en un momento clave como es la elección de la lengua base en los centros educativos, señalan desde el consistorio. En este sentido, el regidor de Educación, Ferran Gandia, destacaba que “la campaña financiada y creada desde la concejalía de Educación del ayuntamiento, pretende apoyar la defensa de nuestra lengua a la hora de los procesos de matriculación de los nuevos cursos. Desde el ayuntamiento tenemos la clara convicción que el valenciano no solo es la lengua vehicular de los valencianos y las valencianas, sino que es parte de nuestra cultura e idiosincrasia como pueblo”.

Para acercar el mensaje a los y las más jóvenes, la campaña utiliza la imagen de los cuatro “monstruos de Ontinyent”, personajes creados en los últimos años por Comerç IN y vinculados a la celebración de Halloween, bajo el lema “Los monstruos de Ontinyent te lo dicen en valenciano”. "Estos personajes transmiten valores positivos: Clarianet hace hincapié en la protección del río Clariano y el respeto por el medio ambiente; Cullerot defiende la sostenibilidad; Òbila promueve el aprecio a la familia y la corresponsabilidad al hogar; y Balarma fomenta el deporte y la alimentación saludable", explican.

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La campaña también sirve para informar a las familias sobre el proceso de elección de la lengua base, un mecanismo mediante el cual pueden indicar su preferencia lingüística en la educación de sus hijos e hijas. Esta lengua base será la que tendrá una mayor presencia en la enseñanza, a pesar de que se garantizará también la presencia de la otra lengua cooficial y del inglés, de acuerdo con los porcentajes establecidos. Así mismo, la lengua base elegida se mantendrá durante toda la etapa educativa correspondiente, y tendrá que volver a seleccionarse en el momento de pasar en una nueva etapa, “por eso es tan importante sacar adelante este tipo de campañas”, concluía el regidor.