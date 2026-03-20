Los periodistas Salvador Enguix y Sergi Pitarch presentan en Ontinyent sus últimos libros

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de las concejalías de Cultura y Museos, ha programado para las próximas semanas dos presentaciones literarias en el Centro de Formación del Museo Textil de la Comunitat Valenciana, con la participación de los periodistas Salvador Enguix y Sergi Pitarch.

La primera de las citas tendrá lugar el miércoles 25 de marzo a las 19:00 horas, con la presentación del libro “Las periferias mudas. Anatomía de un centralismo que debilita a España y la fragilidad de las élites territoriales”, de Salvador Enguix, periodista y delegado de La Vanguardia en la Comunitat Valenciana, quien será presentado por la Vicepresidenta 1ª de la Diputació de València y regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix.

La obra analiza el modelo territorial español y reflexiona sobre la concentración de poder político, económico y mediático alrededor de Madrid, así como sus consecuencias para las llamadas periferias. Enguix, con una amplia trayectoria profesional en medios como Canal 9, El País, Cadena SER o Levante-EMV, combina actualmente su tarea periodística con la docencia universitaria, y ha sido reconocido con varios galardones en el ámbito del periodismo de investigación.

La segunda presentación tendrá lugar el miércoles 22 de abril, también a las 19:00 horas, con el periodista Sergi Pitarch, quien presentará su libro “29-O. Les hores del caos. La Dana: Crònica d’una tragèdia”, una obra que revive veinticuatro horas de una jornada histórica a partir de los testimonios de vecinos atrapados, operativos de rescate, técnicos de emergencias, meteorólogos y autoridades políticas, además de la información judicial y periodística disponible hasta el momento.

La regidora de Museos, Mª José Alhambra, destacaba que “con este ciclo de presentaciones continuamos reforzando el Museo Textil como un espacio vivo y abierto a la ciudadanía, que acoge no solo exposiciones, sino también actividades culturales y de reflexión”. En este sentido, incidía en que “la presencia de periodistas de prestigio como Salvador Enguix y Sergi Pitarch nos permite acercar a Ontinyent debates de actualidad y trabajos de gran interés social”.

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El regidor de Cultura, Àlex Borrell, añadía que “invitamos a toda la ciudadanía a participar de estas actividades, que son una oportunidad para escuchar de primera mano a los autores y reflexionar alrededor de temas que nos afectan como sociedad”. Ambas actividades tendrán lugar en las instalaciones del Museo Textil, situadas en la calle Músic Úbeda, con acceso libre hasta completar aforo.