El presidente de la JLF de Xàtiva se abre a consensuar un nuevo Recorregut con todos los colectivos implicados

Que el Recorregut de las Fallas de Xàtiva 2026 se alargó más de la cuenta es algo que han evidenciado todos los que participaron o vieron el acto el pasado martes. El propio colectivo fallero y los músicos han expresado su malestar por el desarrollo del acto, y las bandas y charangas reclaman cambios para mejorar la visita oficial a las 19 comisiones de la ciudad, tal como ha avanzado Levante-EMV. La Junta Local Fallera, JLF, también reconoce que el Recorregut fue excesivamente largo y el presidente de la entidad fallera, Paco Sisternes, ha manifestado que hay que mejorarlo, pero con la connivencia de todos los colectivos que participan en el recorrido. El dirigente fallero afirma, en declaraciones a este diario, que “estamos en ello. El tema del Recorregut se tiene que mejorar, pero tiene que ser con el consenso de todos los colectivos implicados”. En este sentido, señala que los falleros, los músicos y el Ayuntamiento de Xàtiva tiene que unirse para “analizar el acto y buscar alternativas”.

El presidente de la JLF de Xàtiva justifica la excesiva duración del recorrido en el cambio de ubicación de los monumentos de algunas comisiones. “Sant Jaume se ha desplazado y Passeig también ha cambiado de ubicación, a la otra parte de la Plaça de Bous”. Sisternes señala que el recorrido de la visita oficial a las fallas de este año “lo planteamos en junio del año pasado, cuando Passeig aún no estaba donde se ha ubicado ahora”. Además, subraya que la participación de este año ha sido más numerosa porque “el censo fallero ha aumentado considerablemente”.

El máximo dirigente de las Fallas de Xàtiva apunta la necesidad de plantear alternativas para reducir el acto. En este sentido, Sisternes expresaba que en otras localidades falleras como Gandia o Alzira se realiza una visita por sectores. “No se trata de copiar lo que hacen otros, la Baixada de Sant Josep no nos la pueden copiar porque es única de Xàtiva, pero sí ver lo que hacen otras poblaciones con larga tradición fallera como Xàtiva y buscar alternativas”. El presidente también ponía de manifiesto que “en los estatutos de la junta no dice en ningún sitio que se tengan que visitar todas las comisiones”.

Sisternes asegura que el Recorregut, “desde que partió la primera comisión, hasta que esa misma primera comisión llegó al Carme, punto final del recorrido, fueron 4 horas”. El presidente añade que también se alargó para algunos falleros y músicos que tenían que regresar a su falla y esta estaba lejos de ese punto final. “El año anterior, el Recorregut salió de Corts Valencianes y para esa comisión fue más corto que para Selgas o Passeig, que tuvieron que desplazarse hasta el punto de salida, mientras que Corts ya estaba allí”. Y añade que este 2026 “Passeig estaba al otro lado de la Plaça de Bous y hay que añadir los metros para ir hasta allí y regresar de nuevo al siguiente emplazamiento”, subrayaba. Sisternes avanzaba a este diario que iba a hacer los recorridos de los dos años para comprobar los metros que se han realizado de más este 2026. “Estoy preparando la bicicleta para hacer los dos recorridos, el que se ha hecho este año y el anterior y ver en cuanto se cuantifica ese aumento del recorrido”, indicaba.

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Valoración positiva del año fallero

Al margen del “caos” del Recorregut Faller, el presidente de la JLF hace un balance “muy positivo” de las Fallas 2026 y del ejercicio fallero, el primero de Sisternes al frente de la junta fallera. “Ha ido todo perfecto, sin ningún altercado. El año fallero ha ido muy bien”, expresaba. Sobre el Recorregut, reiteraba que “hay que replantearlo, pero de forma consensuada. Tenemos que ser conscientes lo que tenemos entre manos, las Fallas de Xàtiva”.