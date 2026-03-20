Roman Escrivà, del CB Genovés, disputará el Campeonato de España Sub-18 de baloncesto en silla de ruedas
El jugador cadete participará con la Selecció Valenciana en la competición nacional que se celebra este fin de semana en Murcia
El jugador cadete del Club Bàsquet del Genovés Roman Escrivà disputará el Campeonato de España sub-18 en silla de ruedas. El deportista del club del Genovés participará en la cita nacional con la Selecció Valenciana de baloncesto en silla de ruedas.
El CB Genovés ha destacado la participación del jugador del club en este campeonato y manifiesta que "si la existencia del CB Genovés tiene sentido lo podríamos definir por noticias como esta". Subrayan que Roman Escrivà es "uno de los casos que se asoman al CB Genovés para hacerlo más grande". Un jugador que llega en categoría mini y que, con su trabajo y el compartir con los compañeros de los equipos en los que ha jugado estas últimas temporadas, han justificado el trabajo de tantos años del club. Roman, jugador cadete que participa en la liga zonal de la FBCV de baloncesto a pie, ha sido convocado por la Selecció Valenciana para disputar el Campeonato de España sub-18 de baloncesto en silla de ruedas.
Junto a las selecciones de Madrid, Cataluña, Navarra, Melilla, Murcia, la selección valenciana participará, y en su plantilla estará representado el CB Genovés con Roman Escrivà. Un campeonato para sumar experiencias y hacer crecer a un jugador que, ya de por sí tiene un carisma de líder en su equipo, resaltan desde el club de la localidad de la Costera. De la mano de ADIV y de Aspromivise, entidades con las cuales ha adquirido el nivel para jugar este campeonato, Roman "debutará este fin de semana en un campeonato que a buen seguro abrirá las puertas para muchas vivencias más". El Campeonato de España en silla de ruedas se celebra este 21 y 22 de marzo en Molina de Segura (Murcia).
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