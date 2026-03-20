Tiro con arco para ayudar a personas con TDAH en Ontinyent

Las instalaciones del Club de Tiro con Arco de Ontinyent se llenaron el domingo de arcos, sonrisas y momentos compartidos. La entidad celebró una jornada de puertas abiertas en colaboración con la asociación TDAH La Vall, una iniciativa que combinó deporte, convivencia y solidaridad.

La actividad estaba pensada para acercar el tiro con arco a la ciudadanía en un ambiente accesible y participativo. Todas las persones participantes realizaron un donativo para poder formar parte de la jornada, y la recaudación se destinó íntegramente a la asociación TDAH La Vall.

Desde el club se ha querido destacar el valor de este tipo de iniciativas, no solo para dar a conocer este deporte, sino también para colaborar activamente con asociaciones locales. En este sentido, la entidad señala que quiere aportar su grano de arena a aquellos colectivos donde el arquería puede ser una herramienta útil, especialmente en casos como el TDAH. Recientes estudios demuestran que el tiro con arco puede ayudar a mejorar la concentración, la coordinación y el autocontrol en un entorno lúdico y estructurado.

Alianza con la asociación contra el cáncer Anima

Esta es la segunda vez que el Club de Tiro con Arco de Ontinyent organiza una jornada solidaria de estas características. La primera se realizó a beneficio de la asociación Anima, consolidando así una línea de actividades que unen deporte y compromiso social.

Finalmente, el club ha querido agradecer la implicación de todas las personas que han hecho posible la jornada, destacando la gran acogida de la iniciativa y reafirmando su voluntad de continuar impulsando actividades que fomentan tanto el deporte como la inclusión y la convivencia.