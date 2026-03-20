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Vera Ibáñez Agudo, Angelet de la Corda de Alfarrasí de 2026

Escenificará el tradicional acto de retirar el velo de luto a la Virgen de los Dolores en la celebración del Domingo de Pascua

Vera Ibáñez Agudo, la niña Angelet de la Corda 2026, con su familia y el alcalde de Alfarrasí.

Vera Ibáñez Agudo, la niña Angelet de la Corda 2026, con su familia y el alcalde de Alfarrasí. / Esther Sanz

Esther Sanz

Alfarrasí

La tradición del Angelet de la Corda de Alfarrasí ya tiene nombre para su edición de 2026. Vera Ibáñez Agudo ha sido designada como la próxima encargada de escenificar este emblemático acto, destacando además por pertenecer a una familia de "angelets", lo que refuerza el vínculo generacional con esta celebración tan arraigada en la localidad valldalbaidina. En esta ocasión, Vera fue la única persona que se presentó como candidata.

Tras la realización de las pruebas pertinentes, Vera fue designada como Angelet de la Corda de este año. Será ella quien, vestida de ángel, sobrevuele el cielo de Alfarrasí para retirar el velo de luto a la Virgen de los Dolores, simbolizando la Resurrección de Cristo en uno de los momentos más emotivos de la Semana Santa local, la celebración del Domingo de Pascua.

La pequeña superó con valentía el recorrido de cordajes instalado provisionalmente en la Casa de la Cultura, utilizando los arneses y dispositivos necesarios para garantizar la seguridad durante la representación. Este proceso, además de seleccionar al protagonista o a la protagonista del acto, convierte a los participantes en parte de la historia viva del municipio.

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Como marca la tradición, el próximo Domingo de Ramos se realizará el "traspaso" del angelet del año pasado al de este año. Aitana Carreres Toledano -Angelet de 2025- hará entrega a Vera de la maleta que contiene el traje oficial, así como del Llibre Viatger de l’Angelet de la Corda, donde se recopilan recuerdos fotográficos y redacciones de cada edición. Asimismo, la nueva Angelet será bendecida por el párroco local, Don Joaquín Gandia Espí, en un acto previo a su esperada actuación.

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