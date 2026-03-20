Xàtiva retira 155 toneladas de residuos tras la Nit de la Cremà, un 7% más que en 2025

El Ayuntamiento de Xàtiva ha completado con éxito el dispositivo especial de limpieza desplegado con motivo de la Nit de la Cremà, en el que se han recogido un total de 154.860 kilogramos de residuos sólidos urbanos (RSU), correspondientes a la fracción resto. Esta cifra supone un incremento aproximado del 7,02 % respecto al año anterior.

El dispositivo se inició a las 00:30 horas y se prolongó hasta las 6:00 horas, con el objetivo de garantizar la limpieza y la seguridad de los espacios públicos tras la quema de los monumentos falleros. En total, participaron 30 operarios —entre peones, peones-conductores y conductores—, así como un importante número de medios mecánicos.

Entre los recursos utilizados destacan 3 máquinas barredoras, 3 cubas de baldeo, 2 camiones de recogida de residuos, 1 camión de caja abierta y 1 vehículo porter. Además, el dispositivo se reforzó con 3 palas retroexcavadoras y 4 camiones bañera. El operativo se organizó en tres grupos de trabajo, cada uno con maquinaria específica y equipos humanos dedicados tanto a tareas mecánicas como manuales de cepillado y barrido. Un vehículo de inspección coordinó en todo momento las actuaciones y atendió las incidencias producidas a lo largo de la noche.

En cuanto a las cenizas generadas por la Cremà, se estima que se han retirado aproximadamente 266 toneladas. Este material se ha depositado en una parcela municipal para su enfriamiento previo antes del traslado a planta.

Orden de recogida por zonas

El dispositivo se desarrolló siguiendo un orden de recogida por zonas. El Grupo 1 actuó en Tetuan, Claret-Molina, Ferroviaria, Carmen, Selgas y Murta; el Grupo 2 en Sant Jordi, Españoleto, Cid, Mercat, Benlloch y Passeig; y el Grupo 3 en Sant Feliu, Corts Valencianes, Abu Masaifa, Juan Ramón Jiménez, Sant Jaume y Raval. Una vez finalizadas las rutas asignadas, todos los equipos se concentraron en la zona de República Argentina para completar las tareas finales.

En el balance de incidencias, se registraron 6 papeleras dañadas, mientras que no se produjo ningún daño en contenedores.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva se ha destacado la coordinación y eficacia del dispositivo, así como el trabajo de los equipos implicados, que han permitido recuperar la normalidad en las calles de Xàtiva en pocas horas tras una de las noches más multitudinarias del año.

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La Nit de la Cremà, además, transcurrió sin incidentes reseñables. Un hombre resultó herido leve al rebotarle una carcasa, pero no precisó de traslado hospitalario.