L’Olleria declara desierto el contrato de gestión del centro de día por los errores en el estudio económico

El Ayuntamiento de l’Olleria lanzó a finales del pasado mes de enero la licitación para la gestión integral del Centro de Día Juan Bautista Mompó Albiñana, que atiende a personas mayores dependientes. La actual empresa gestora finaliza el contrato, después de agotar las prórrogas contempladas, y el consistorio inició el procedimiento para adjudicar la nueva gestión. Pero la licitación ha sido declarada desierta -el pasado miércoles se publicaba la resolución-, tras detectarse unos errores en el estudio económico planteado.

La Junta de Gobierno Local ha acordado declarar desierta la licitación, sin que ninguna empresa presentara ofertas, apuntando los errores detectados en el procedimiento. El documento señala que desde que se abrió el plazo del proceso se han recibido “numerosas preguntas” en la plataforma de contratación “referidas a errores en el estudio económico, referidos principalmente a costes laborales y gastos corrientes y, más en concreto, por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y gastos de seguridad social, descritas en la memoria justificativa, y en los pliegos de cláusulas administrativas”, remarca la resolución. El documento también añade que otro aspecto cuestionado por los posibles ofertantes era “el referido a la no valoración de las mejoras, a los efectos de determinar una posible baja anormal, al no establecer límite ni criterio de temeridad”.

Ante ello, el ayuntamiento ha optado cerrar esta licitación declarándola desierta, para resolver estos aspectos cuestionados y lanzar un nuevo procedimiento de licitación. Apuntan a la necesidad de realizar un estudio sobre las cuestiones planteadas para llevar a cabo “de una forma correcta el proceso licitatorio y la ejecución posterior del contrato”. La Junta de Gobierno Local acuerda iniciar de nuevo el procedimiento de licitación “una vez elaborada la documentación pertinente”.

La actual empresa concesionaria gestiona el centro de día desde el 4 de enero de 2019. El contrato era por un plazo de 5 años, con dos prórrogas anuales, que la mercantil ha agotado, con lo que el contrato actual expiraba en enero de 2026. El ayuntamiento lanzó la licitación del nuevo contrato, que ahora ha sido declarado desierto por una serie de errores. Errores que serán subsanados para poder activar una nueva contratación.

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Ampliación hasta las 80 plazas

La gestión del Centro de Día Juan Bautista Mompó Albiñana salió a concurso con un presupuesto de 2.264.885 euros y un plazo de ejecución de dos años, con tres posibles prórrogas de un año cada una, alargando la contratación hasta un máximo de 5 años y un importe de 5,6 millones de euros. El nuevo contrato, además, incorporaba la ampliación de plazas del centro, 20 más que las actuales. El recurso asistencial atiende ahora a 60 personas mayores dependientes y la licitación del nuevo contrato abría la posibilidad de llegar a las 80 personas usuarias.