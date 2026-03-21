Un viaje al antiguo término de Xàtiva a través del esplendor de sus palacios

"Xàtiva fue durante mucho tiempo la segunda ciudad del Reino y el principal centro urbano, en términos demográficos, económicos y políticos, después de València". La frase que encabeza el primer artículo de la última publicación de "Papers de la Costera"es toda una declaración de intenciones de lo que representa el ejemplar número 21 de la revista, cuya puesta de largo se ha programado para este próximo martes 24 de marzo en la Casa de la Cultura de Xàtiva (19.30 horas).

El autor del citado texto, protagonista de la presentación, es el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Valencia Antoni Furió, que a lo largo de un prolijo estudio esboza una reconstrucción del mapa señorial del territorio de Xàtiva en la Baja Edad Media, poniendo el foco en el "repartiment" tras la toma de la ciudad en 1250, cuando Jaume I concedió como término particular de Xàtiva todo lo que es la actual comarca de la Costera, parte de la Ribera Alta y de la Vall d'Albaida.

Este es, probablemente, el volumen más ambicioso de la revista que coordina Amics de la Costera. Así lo atestiguan sus 446 páginas de contenido, pero también el nivel de los colaboradores que firman aportaciones de gran relevancia para entender el pasado esplendoroso de Xàtiva y su antiguo término. Un equipo coral formado por una veintena de estudiosos entre arquitectos, historiadores, arqueólogos, profesores, abogados y cronistas que, en gran medida, se centran en radiografiar el rico patrimonio civil (conformado por antiguas casas y palacios señoriales) de la ciudad y otros municipios de la zona.

Si las tres publicaciones anteriores de "Papers de la Costera" se dedicaron a Lucrecia Borja, los médicos y otros científicos de Xàtiva y el milenario de la publicación del Collar de la Paloma, este monográfico que pivota en torno a algunos de los inmuebles con más historia del territorio se marca el doble objetivo de "sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del patrimonio local y hacer pedagogía sobre la necesidad de recuperarlo y preservarlo", tal como expone el presidente de la Associació d'Amics de la Costera-Institut d'Estdis Comarcals, Vicent Torregrossa, en el prólogo.

Dentro de un primer apartado de contexto histórico se inscriben -junto al de Furió- otros dos artículos destacados. El primero aborda de forma original "los usos del Buixcarró en Xàtiva y las comarcas de la Costera y la Ribera durante la antigüedad y la Edad Media". Lo firma la arqueóloga Rosario Cebrián, que desarrolla su actividad profesional en la Universidad Complutense de Madrid y en la dirección científica del yacimiento arqueológico de Segóbriga. La otra aportación es obra del cronista de Xàtiva, Agustí Ventura, que ofrece una visión crítica en términos históricos sobre la división comarcal, centrándose en la comarca de Xàtiva".

Entre palacios recuperados y olvidados

El tercer apartado de la revista está protagonizado por seis palacios señoriales de Xàtiva, algunos de ellos ya restaurados, otros en proceso avanzado de rehabilitación y otros para los que se reivindica una intervención urgente. El arquitecto Vicent Torregrosa Soler disecciona el proceso de restauración del Palau del marqués Montortal, mientras que el historiador del arte Mariano González Baldoví presenta tres estudios sobre la Casa Móxica-Blasco-Parra, la Alqueria de Pròxita y la casa de la calle Caldereria, 26, que fue Casa dels Fenollet y, ahora, a raíz de esta investigación, recibe la posible denominación de Casa-Martí-Rostand. Por su parte, un trabajo coordinado entre el arquitecto Pablo Camarasa y el exgerente del IVAM Sergi Serrano transita por los antecedentes históricos y el proceso de recuperación de la Casa dels Barons de Sacrolirio. Por sus destacados valores arquitectónicos, góticos y renacentistas, se incluye también un estudio de Camarasa sobre la Casa dels Sanç de Sorió de la calle Montcada, que Amics de la Costera pelea por incluir en el parque de viviendas para jóvenes en el conjunto histórico.

El siguiente apartado de la revista amplía el foco geográfico para analizar otros importantes edificios de la comarca, como La Casa de la Vila de Montesa, el antiguo palacio dels Fenollet en el Genovés, el palacio de Moixent (un tesoro desaparecido), el palacio de Sanç dels Vallés, La Casa dels Guzmán de Canals, los palacios señoriales de la Granja de la Costera y Cerdà, el Palacio de los marqueses de Montortal y de la Calzada en Cerdà, la torre medieval de l'Alcúdia de Crespins y la desaparecida torre de los Ordaz. Los artículos los firman Josep Cerdà, historiador y técnico de la Institució Alfons el Magnànim; el profesor Francesc Úbeda; el profesor de la Universitat de València Vicent Gabriel Pascual; el archivero municipal de Ontinyent, Vicent Terol; el abogado Xavier Ribes; el bibliotecario de Canals, José A. Polop, la profesora Emilia Mollà, el profesor de la UA Abilio Reig-Ferrer y Alfons Vila, cronista de l'Alcúdia de Crespins. Para rematar la sección, Vicente Gabriel Pascual Montell propone un paseo por los "palacios perdidos" de la Costera.

Un último apartado queda dedicado al patrimonio civil de diversas poblaciones del antiguo término de Xàtiva, con estudios documentados sobre el Palacio-castillo de Malferit (Vicent Torregrosa), el Palau de Sanç de l'Enova (Josep A-Gisbert) y la Casa del Batle de l'Olleria (Josep Vicent Vidal).