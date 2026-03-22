Un incendio afecta a la cocina de una vivienda de Xàtiva
El fuego se ha registrado a las 21.34 horas de este domingo y ha movilizado a dos dotaciones de bomberos
Xàtiva
Dos dotaciones del parque de bomberos de Xàtiva, junto al sargento de este cuerpo con base en Alzira, han intervenido este domingo por la noche en el incendio de una vivienda situada en la calle Gregorio Molina de esta ciudad.
Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, el aviso se ha producido en torno a las 20.43 horas. El fuego ha afectado a la cocina del inmueble, donde se ha originado, concretamente en la zona de la campana extractora.
Los trabajos de extinción de los bomberos han finalizado a las 21.34 horas.
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