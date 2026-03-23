El abad de Xàtiva ensalza a los cofrades y portadores en un emocionante Pregón de la Semana Santa Setabense

Las cofradías; más en concreto, los cofrades. Y más todavía, los portadores. A estas figuras imprescindibles dedicó el abad de Xàtiva, Camilo Bardisa, el Pregón de la Semana Santa Setabense de 2026.

Bardisa se preguntó en su discurso: «¿Qué seria de las imágenes sin sus portadores? Los portadores son, sois, auténticos admiradores» del mensaje de Cristo. El pregonero calificó de «misión espiritual de los portadores» el hecho de «sacar a Cristo a la calle», puesto que «para el papa, evangelizar es llevar a Cristo a la vida real. Y los portadores lo hacéis de manera literal. Lo cargáis sobre vuestros hombros, y andáis al ritmo de la comunidad». Según el abad, «cuando un paso de la Semana Santa pasa por una calle, Cristo también pasa. Los portadores hacéis posible ese encuentro. Gracias, en nombre de todos. [...] El hombro de los portadores es un púlpito silencioso; su paso firme es un acto de fe. Que cada portador pueda decir: yo también me dedico [a difundir el mensaje de Jesucristo]». De las cofradías, Bardisa proclamó que «son iglesia. Pertenecen al pueblo de Dios» y agradeció su papel.

El pregonero señaló que «la Semana Santa setabense no es una fiesta más, es patrimonio vivo. Con una entidad propia y un gran valor religioso. Se reconoce su singularidad, su belleza ritual, su arraigo» además de todo «aquello que es único y merece ser preservado». Y enlazó esta reflexión con una máxima: «tenéis que saber que todo don es también una tarea», dijo, para añadir que «la transmisión de esa tradición» es un trabajo a cargo de las cofradías. «No lo olvidemos, las cofradías son iglesia. No son simples asociaciones: son parte del Pueblo de Dios. Cuando una cofradía sale a la calle, la iglesia sale a la calle también». Las cofradías, prosiguió, «anuncian el Evangelio, sirven con humildad» y «también son, como diría el papa Francisco, discípulos misioneros que llevan a Cristo a las calles, a las casas, y al corazón de la gente. Las cofradías y, por lo tanto, los y las cofrades, están llamados a andar sobre las huellas de Cristo». Según el pregonero, «la Semana Santa convierte las procesiones en una oración colectiva, son memoria viva de la fe. Son también arte y evangelización. La iglesia sostiene que el arte llega donde no llega la palabra. Una imagen de la Dolorosa o de la Soledad puede convertir más que un sermón; un Cristo en la cruz o yacente puede reconciliar a alguien con la fe; un resucitado puede devolver la esperanza. Ese es el poder del arte [de las imágenes de la Semana Santa]», resumió el abad.

El alcalde y varios regidores, durante el acto del Pregón de Semana Santa. / A.G.

El Pregón de la Semana Santa de Xàtiva reunió este domingo un gran número fieles en un acto en la Colegiata con la presencia del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà; la regidora de Cultura Festiva, Maria Beltran, y varios regidores más. La Hermandad de Cofradías siempre designa a una persona para realizar el parlamento introductorio o de presentación del pregonero. En este caso fue el sacerdote Antonio Ramón Polo. Pero no pudo asistir de ninguna de las maneras, a pesar de que entregó un discurso escrito. Josep Gozalbes lo leyó en su nombre. Polo fue vicario general de la Seu de Xàtiva, donde llegó con Camilo Bardisa en 2023. Pero ahora tiene un nuevo destino pastoral. En su discurso elogió la vertiente formadora de Bardisa, así como el aprecio que recibió de las comunidades donde ha sido destinado. No obvió un comentario humorístico respecto del abad: como forofo del fútbol que es, destaca como seguidor del Alcoyano y antimadridista.

Obsequios para el pregonero

Guió el acto el locutor radiofónico y cofrade de la Dolorosa de Xàtiva Félix Lluch. Y cerró el turno de las intervenciones el presidente de la hermandad, Julio Bellver, quien describió como "brillante" el discurso de Bardisa. La Hermandad de Cofradías y el Ayuntamiento de Xàtiva hicieron un obsequio al pregonero: un reloj, y un ejemplar en edición de bibliófilo del libro Xàtiva, de Vicent Andrés Estellés, editado por Amics de La Costera el 2024, respectivamente.

Camilo Bardisa Bito (Alcoi, 1965) es abad de Santa Maria de Xàtiva, la Seu, desde septiembre de 2023. Entre otras —y numerosas— ocupaciones dentro del organigrama eclesial, fue secretario personal del obispo Rafael Sanus (1998-2010) y llegó a la Seu Xàtiva desde el Port de Sagunt, donde fue párroco de Sant Josep. Estuvo también muchos años en Albal. Antes de abad de Xàtiva, ya fue vicario episcopal de la Vicaría VI (Xàtiva-Alcoy-Ontinyent).

En un discurso mayoritariamente en valenciano pero también con algunos tramos en castellano, Bardisa hizo un repaso a las actividades de la Semana Santa de Xàtiva. Destacó «el trabajo intenso de todas y cada una de las dieciséis cofradías de la hermandad, bajo la atenta coordinación de la junta directiva», y destacó de Xàtiva «la fuerte presencia que tiene su Semana Santa. La gente no mira la procesión, la gente la acompaña», aseguró. También recordó que este año se cumplen los setenta y cinco años de la primera procesión de la Burreta. Y al respecto hizo un inciso: «se tendría que estudiar un cambio en el orden de los actos: bendición de palmas, procesión y finalmente, eucaristía», propone.

De la procesión de les Cortesies dijo que «es un acto único y muy nuestro, lleno de emoción»; elogió la riqueza musical, con los motetes, y defendió la belleza y solemnidad de la procesión del Traslado de Cristo al Sepulcro o de la general del Viernes Santo. Finalmente, citó a Martin Luther King. Del activista afroamericano empleó su famosa frase. «Yo también tengo un sueño, sueño con cofradías que no solo organizan actos: sino que forman, que acompañan a los que sufren, que ayudan a los jóvenes...». Por eso pidió que la hermandad cree una vocalía de Juventud.

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El colofón lo puso una extraordinaria actuación de la Orquesta de la Primitiva Setabense, la Vella. Dirigida por Enrique Montesinos Parra, la formación ofreció un programa de una hora en dos partes. En la primera, más de cuerda, se escucharon Menuetto, de Amparo Chavarría, y Concierto para dos violonchelos, de Vivaldi, con las hermanas Elena y Nieves María Pelejero Ibáñez como solistas. En la segunda sonaron con intensidad Amarguras, de Manuel Font de Anta; Mektub, de Mariano San Miguel, y La Madrugà, de Abel Moreno, las tres con arreglos de Octavi Penalva. Para rematar el concierto con dos formidables interpretaciones más: la marcha fúnebre Tosca, de Puccini, y Mater mea, de Dorado. El público, de pie, ovacionó a los músicos por tan portentosa exhibición.