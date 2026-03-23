El Atzeneta cae contra el Utiel y se coloca a dos puntos del descenso directo

El fin de semana era importante para los equipos de la Vall d’Albaida para conseguir sus aspiraciones. El Atzeneta necesitaba ganar con urgencia contra un rival directo, el Utiel, para cambiar la dinámica y huir de la zona peligrosa, pero el resultado fue el contrario. El Ontinyent 1931 quería alargar su buena dinámica para seguir en puestos de playoff, pero, a pesar de la derrota ante el Crevillente, continúa en puestos de privilegio.

El Atzeneta afrontó la jornada con la disputa del partido frente al Utiel en El Regit el domingo por la mañana. Tras la destitución el pasado miércoles del hasta entonces entrenador “taronja”, Luis Navarro, el equipo fue dirigido por el preparador físico Pablo Carbonell. El objetivo era claro: conseguir los tres puntos ante un rival directo y alejarse de los puestos de descenso. No empezó bien el partido para los locales, que a los nueve minutos ya se encontraban por debajo en el marcador. El Utiel dibujó una bonita jugada para que Diego Junquero, a placer, abriera el marcador (0-1). Los visitantes dejaron muy tocado al Atzeneta y lo remataron al borde del descanso con una jugada directa que remató a placer Rolanía para poner el segundo (0-2).

En la segunda parte, el Atzeneta necesitaba reaccionar y empezó el baile de los cambios, pero en el minuto 53 Rolanía sentenció el encuentro. De nuevo, con juego directo y un centro lateral, el Utiel encontró el camino del gol (0-3). El Atzeneta dispuso de oportunidades, pero sin acierto en la finalización. Finalmente, desde los once metros, Leo Ramírez maquilló el marcador (1-3). El Atzeneta se sitúa justo por encima del descenso, con dos puntos de diferencia, y la distancia con los equipos que le preceden (Jove Español y Roda) ya es de tres puntos. Situación alarmante y nada habitual en El Regit.

Por la tarde fue el turno para el Ontinyent 1931, que recibió en casa al Crevillente. Los alicantinos tenían la necesidad de puntuar para alejarse de los puestos peligrosos de la tabla. La primera aproximación fue visitante, pero no tuvo consecuencias. El Ontinyent 1931, al cuarto de hora de juego, tuvo su única acción de peligro del partido con un disparo de Osoro desde la frontal que se estrelló en el palo. El Crevillente se mostró intenso, ganando duelos, y eso dio sus frutos. A los 38 minutos, Pau Sanchis dejó un balón muerto dentro del área que aprovechó Galiana para abrir el marcador (0-1). Los alicantinos se mostraron cómodos y amenazaron la portería “blanc-i-negra”, pero sin más goles se llegó al descanso.

Roberto Bas introdujo cambios en la segunda parte y su equipo parecía que reaccionaba, pero sin ser preciso en los metros finales. El Crevillente continuaba jugando cómodo y con las ideas claras, con un juego fluido. En el minuto 62, los visitantes sentenciaron el partido con un saque de banda y un centro lateral que terminó con un remate de Álex Blanco (0-2). Derrota justa la del Ontinyent 1931, que a pesar de ella duerme una jornada más en playoff.