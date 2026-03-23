Las cofradías de Xàtiva calientan motores para la Semana Santa con los primeros traslados procesionales

Sin tregua este año, el final de las fiestas falleras ha marcado el inicio de los primeros traslados procesionales previos al inicio de la Semana Santa Setabense.

El viernes 20 de marzo dio comienzo la programación con el inicio del Triduo al Padre Jesús Nazareno, organizado por su Cofradía, con una misa conventual en la Iglesia Colegial Basílica de Santa María. Por la noche, tuvo lugar el traslado procesional de la imagen titular de la Cofradía "La Camilla", desde la parroquia de Santos Juanes hasta el Ayuntamiento de Xàtiva, donde quedará expuesta la imagen para ser visitada y venerada, en horario de oficinas hasta el Jueves Santo.

El sábado 21 de marzo, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen dio comienzo el Septenario en honor a La Dolorosa, seguido del acto de admisión de nuevos cofrades, la imposición de medallas y la bendición del clavario del presente ejercicio.

A las 22 horas, en la puerta gótica de la iglesia de Sant Francesc se llevó a cabo un Calvario Penitencial de la Hermandad de Penitentes de la Santísima Cruz, donde se pudo venerar la reliquia de la Vera Cruz, procesionada más tarde por la Hermandad por algunas de las principales calles del centro histórico de Xàtiva.

Para cerrar la jornada del sábado, a las 22.30 horas fue el turno del traslado procesional del Santo Sepulcro, cuya imagen partió del domicilio de la Clavariesa saliente, María Marchirant, hasta llegar a la casa de la Clavariesa entrante, Silvia Alegre, en la calle Puig. La procesión, que recorrió las calles Acadèmic Maravall y Gonzalo Viñes para luego adentrarse en la Avenida Selgas y el Jardín del Beso, estuvo acompañada por los tradicionales Timbales y la Banda de Tambores de la Cofradía, así como por la Banda de la Soceidad Musical La Primitiva Setabense de Xàtiva.

Pregón a cargo del abad y Traslado de Cruces

El domingo continuaron los actos previos a la Semana Santa en Xàtiva con el Pregón a cargo del abad Camilo Bardisa en la Seu. Por la noche, salió en procesión la imagen del Santísimo Ecce-Homo, desde la calle Trobat hasta el domicilio del Clavario entrante, Javier Patiño Oleaque, en la Avenida País Valencià.

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Para este lunes 23 de marzo por la noche (22 horas) está prevista la procesión penitencial del Traslado de Cruces, que partirá desde la calle Rinconada del Collar de la Paloma hasta llegar a la calle Sant Domènec. Mañana martes (22.30 horas) será el acto penitenical de la Cofradía de Jesús de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Esperanza.