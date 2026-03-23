El Conservatorio Lluís Milán celebra la Semana Cultural con más de 20 actividades musicales y formativas

El Conservatorio Profesional de Música Lluís Milán de Xàtiva celebrará del próximo 25 de marzo al 1 de abril su XXIII Semana Cultural, una iniciativa ya consolidada dentro del calendario del centro que este año llega con una programación especialmente completa, con más de 20 actividades que combinan formación, interpretación y divulgación musical.

La Semana Cultural arrancará el miércoles 25 con una audición de cámara y especialidades instrumentales en el auditorio, marcando el inicio de un calendario que se desarrollará de manera progresiva y estructurada a lo largo de ocho días. El jueves 26, la propuesta incorporará contenidos de carácter más pedagógico con una charla sobre el cerebro del músico a cargo de Maria José López, seguida de un taller de conciencia corporal para músicos impartido por José M. Gamazo, y finalmente una audición de cámara y especialidades instrumentales cerrará la jornada.

El viernes 27, el protagonismo recaerá en las clases magistrales, con sesiones simultáneas de piano y violín impartidas por Fidan Aghayeva y Jan Matissen respectivamente, mientras que la jornada culminará con una propuesta transversal como es el Día de la Poesía, que unirá música y literatura en una audición con lectura de poemas.

El fin de semana estará centrado en la formación especializada. El sábado 28 incluirá una clase magistral de clarinete a cargo de Carlos Casanova y el inicio del X curso del aula Suzuki Xàtiva, nuevamente con Jan Matissen, que tendrá continuidad el domingo 29 con una nueva sesión de este programa formativo en el auditorio del centro. La programación se retomará el lunes 30 con dos talleres simultáneos enfocados en la técnica vocal y a la eficiencia del aire y la percepción corporal con Míriam Silva y Javi Colomer respectivamente, antes de una nueva audición de cámara en horario de tarde.

El martes 31 destacará por su carácter colaborativo, con un taller de guitarra a cargo de Jonathan Perkin y un intercambio con el aula de piano del Conservatorio de Riba-roja, que culminará con una audición conjunta de los pianistas de ambos centros.

Finalmente, la Semana Cultural se cerrará el miércoles 1 de abril con una jornada de clausura que concentrará diversas actividades: un taller de respiración aplicada a los instrumentos de viento, ensayos de banda y orquesta, y un concierto final con la participación del alumnado, seguido de una merienda de convivencia para toda la comunidad educativa.

Referente artístico

La concejala de Educación, Amor Amorós, ha expresado que “el conservatorio refuerza la vida cultural local y convierte la ciudad en un referente artístico con esta excelente programación de la semana cultural”. Y ha felicitado al profesorado “por la calidad y variedad de las actividades y también por ser capaces de consolidar iniciativas como el curso del aula Suzuki, que este año ya va por la décima edición”. Además, ha destacado que “la música forma parte de nuestra identidad, y un conservatorio es clave para preservar y proyectar este patrimonio hacia el futuro. Porque la cultura y la educación no son accesorias, son ejes centrales de nuestra acción política”. Toda la programación detallada, con horarios y espacios, se podrá consultar a través de los códigos QR incluidos en el cartel oficial.

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Desde el Conservatorio Lluís Milán se anima a la ciudadanía a participar en esta iniciativa, que tiene como objetivo fomentar la cultura musical, enriquecer la formación del alumnado y reforzar el vínculo entre el centro y la sociedad.