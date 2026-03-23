El equipo Gsport de Xàtiva diputa el Gran Premio de Primavera de Ontur

El equipo ciclista Gsport de Xàtiva fue invitado por sorpresa para disputar este pasado domingo el Gran Premio de Primavera de Ontur(Albacete) de categoría UCI 1.2. (categoría profesional). Una invitación que fue muy agradecida por el club setabense, ya que los jóvenes corredores podían enfrentarse por primera vez con ciclistas profesionales como es el caso de los equipos del Polti, Euskaltel, Kern Pharma, Movistar Devo o Tavfer, entre otros.

Un ciclista del Gsport de Xàtiva en la carrera de Ontur, en Albacete. / Levante-EMV

Axel van der Tuuk, del Euskaltel, fue el vencedor de la prueba, tras escaparse con Iker Mintegi. El primer corredor del Gsport fue Víctor Benereau, en la décima posición, seguido de Xavi Mestre, de Beniarjó, en el puesto 26 y Emilio Llopis, del Genovés, en el puesto 33. Todos ellos entraron con el pelotón principal.

Gracias a ellos, el Gsport terminó en la séptima posición de la general de 20 equipos, demostrando que está en un buen camino.

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Esta semana, la escuadra setabense se desplaza a Portugal, donde correrá la Vuelta al Alentejo también de categoría profesional. En esta competición, que se celebra del 25 al 29 de marzo, estarán equipos como el Team Emirates, Movistar Team o Anicolor.