Xàtiva impulsa el debate sobre el futuro económico y social de la Costera

Cintillo foro Más que Empresas la Costera. / ED

La Costera se ha erigido como una comarca estratégica en el eje interior de la provincia de Valencia. Su estructura económica combina el peso del sector servicios, la industria auxiliar, el comercio local y un tejido agroalimentario todavía relevante, en un contexto de transformación marcado por la digitalización, la sostenibilidad y la necesidad de mejorar la competitividad empresarial. Sobre estos retos se articulará el debate del Foro Más que Empresas, que celebra una nueva edición este miércoles, 25 de marzo, en Xàtiva.

El Centro Cultural de la ciudad acogerá esta jornada impulsada por Levante-EMV, con el apoyo de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Caixa Popular, Cámara Valencia y Veolia, además de la colaboración de Cruz Roja Española, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), el Ayuntamiento de Xàtiva y la Mancomunitat de la Costera-Canal. El encuentro forma parte del recorrido comarcal que el foro realiza por las distintas delegaciones del diario en la provincia de Valencia.

La cita comenzará a las 10 horas con la apertura institucional a cargo del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà. Tras la inauguración, intervendrá el director general de Industria del Ivace, Julio Delgado, antes de la celebración de la primera mesa redonda.

Este primer espacio de debate reunirá a representantes institucionales y empresariales con el objetivo de analizar la situación económica de la Costera, sus oportunidades de crecimiento y los principales desafíos a los que se enfrenta el territorio. En la mesa participarán Javier Cabedo, vicepresidente de la CEV; Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva; Gracia Cicuéndez, responsable de Estudios Económicos de Cámara Valencia; Laura Gascón, gerente territorial de Veolia en Valencia sur; y José Luis Gijón, presidente de la Mancomunitat de la Costera.

El debate abordará cuestiones clave como la modernización del tejido productivo, la atracción y retención de talento, la mejora de infraestructuras y el papel de la colaboración público-privada como motor de desarrollo económico en el ámbito comarcal.

A continuación será el turno de la segunda mesa redonda, centrada en la vertiente social de la actividad empresarial. En ella participarán la presidenta de Cruz Roja en Xàtiva, Marisa Juan; la responsable de Recursos Humanos de Hinojosa Packaging Group, Marian Ortega; y la directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Veolia en la Comunitat Valenciana, Amelia Navarro. Este bloque pondrá el acento en la inclusión social, la empleabilidad, la cohesión territorial y el impacto directo de las empresas en el bienestar de la ciudadanía.

La jornada concluirá a las 11.35 horas con la clausura del foro, que busca trasladar conclusiones útiles para el desarrollo económico de la Costera y reforzar la conexión entre empresas, instituciones y entidades sociales.

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El Foro Más que Empresas se ha consolidado como un espacio de referencia para el diálogo económico en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de acercar el debate a los territorios y dar visibilidad al papel de las empresas locales en el desarrollo sostenible de sus comarcas.