Moixent se moviliza contra la macroplanta solar del trasvase Júcar-Vinalopó: "Es hora de defender lo que más queremos"

El Ayuntamiento de Moixent va a iniciar este lunes 23 de marzo la recogida de alegaciones vecinales contra el anteproyecto de la macroplanta solar promovida por la sociedad estatal Acuamed para suministrar energía a la estación de bombeo y la balsa del trasvase Júcar-Vinalopó ubicada en la zona de Andarelles.

Como avanzó Levante-EMV, la actuación se encuentra en fase de información pública, junto al estudio de impacto ambiental. La iniciativa contempla el despliegue de 42.448 módulos fotovoltaicos sobre una superficie de 853.846 metros cuadrados (85,38 hectáreas) a expropiar, con una inversión global de 47 millones de euros.

El consistorio de Moixent tiene intención de recopilar el "mayor número de alegaciones posible" para presentarlas ante la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico con el objetivo de mostrar la oposición frontal del municipio a "este nuevo ataque a nuestro territorio". El ayuntamiento invita a presentar los escritos en la recepción del edificio municipal no solo a los propietarios afectados por el trazado de la macroplanta solar, sino también a todos los vecinos del pueblo.

Por eso, se han preparado dos alegaciones: una individual y otra colectiva, para la recogida de firmas. Con tal de facilitar el trabajo de todas las personas que participen el proceso, todas las alegaciones serán canalizadas y remitidas desde el propio Ayuntamiento de Moixent de manera conjunta. "¡Es hora de nuevamente de defender aquello que más queremos!", apostilla el comunicado lanzado por el consistorio.

Charla sobre el imapcto de la central

Por otra parte, Acció Ecologista-Agró y STOP Macrorrenovables La Costera han organizado este martes 24 de marzo una charla informativa para analizar el impacto de la central fotovoltaica que Acuamed proyecta construir "en el emblemático y delicado entorno agrario de Garamoixent y la fachada norte de les Alcusses-Terres dels Alforins". La cita será a las 19.30 horas en el salón de actos del Hogar de Jubilados de Moixent.

Los organizadores del evento recuerdan que la actuación, que se pretende financiar con los fondos públicos de procedencia europea "Next Generation-EU", también afecta a otras zonas de especial interés rural y socioeconómico en los municipios valencianos de Llaurí y Llanera de Ranes. A la charla se espera la asistencia del vecindario, agricultores, trabajadores y propietarios de terrenos afectados, bien sea por la macroplanta solar o por el trazado de más de 10 kilómetros de longitud de su línea eléctrica de evacuación subterránea, que genera "multitud de suelo afectado por nuevas servidumbres hasta la balsa de La Solana, todo en una zona de gran interés paisajístico, arquelógico y medioambiental, muy tensionada por el paso de infraestructuras como la autovía A-35 y las redes de ferrocarriles", advierten desde Agró y STOP Macrorrenovables La Costera.

Las asociaciones ecologistas califican de "desolador" la gran cantidad de árboles y la superficie paisajística que quedaría "arrasada" con el parque solar.

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La plataforma Xúquer Viu también ha impulsado una campaña de defensa de este río frente al "expolio" que denuncia igualmente el "impacto ambiental y social" de las macroplantas fotovoltaicas asociadas al trasvase del Júcar-Vinalopó en la Costera y la Ribera.