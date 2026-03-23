Los Moros, Cristianos y Contrabandistas de la Font de la Figuera ya son Fiesta de Interés Turístico Autonómico

La Generalitat ha otorgado la declaración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana a las Fiestas de Moros, Cristianos y Contrabandistas en honor a Santa Bárbara de la Font de la Figuera, según resolución firmada por la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, y que en breve saldrá publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La solicitud fue presentada el pasado 26 de diciembre de 2025 por parte del Ayuntamiento de la Font de la Figuera y, tras el estudio de la documentación que consta en el expediente, se ha resuelto favorablemente la concesión de la mencionada distinción.

Se trata de un distintivo que la Dirección General de Turismo concede a las fiestas, siempre que estas sean de especial relevancia desde el punto de vista turístico y supongan una valoración de la cultura y de las tradiciones populares valencianas.

La consellera de Turismo, Marián Cano, ha trasladado su enhorabuena a la Font de la Figuera y ha puesto en valor el trabajo realizado por el consistorio para impulsar estas fiestas, subrayando que “suponen un nuevo aliciente que refuerza el atractivo turístico del municipio”.

Asimismo, Cano ha señalado que estas celebraciones “contribuyen a dinamizar el turismo a lo largo de todo el año” y ha incidido en su papel como “elemento generador de actividad económica y cohesión social, además de reforzar la identidad cultural del territorio”. En este sentido, ha asegurado que desde la Generalitat “se continuará trabajando para proteger, difundir y respaldar nuestras tradiciones festivas”.

La Comunitat Valenciana cuenta con 511 fiestas declaradas de Interés Turístico. En concreto, 15 de ellas cuentan con el reconocimiento de Interés Turístico Internacional, 26 fiestas de interés turístico nacional, 100 de interés turístico autonómico, 127 provinciales y 230 locales.

Además, la consellera ha destacado que “las fiestas forman parte esencial de nuestro patrimonio inmaterial y constituyen una expresión viva de nuestras raíces”. En esta línea, ha añadido que estas manifestaciones “aportan un valor diferencial que posiciona a la Comunitat Valenciana como un destino singular y auténtico”.

Sobre la fiesta

Las Fiestas de Moros, Cristianos y Contrabandistas en honor a Santa Bárbara de la Font de la Figuera datan de 1739, cuando una grave sequía llevó a la población a realizar rogativas a la patrona. Se celebran cada año durante la primera semana de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución.

Entre sus actos, destaca la ‘Baixà de Santa Bárbara’, que se celebra el primer día con una romería hasta la ermita y la posterior bajada hasta la Plaza Mayor de la imagen por parte del bando cristiano. Le siguen la ‘Entrada de los Cristianos’, el ‘Día dels Moros’ y, finalmente, el ‘Día dels Contrabandistes’. Este día, el último de las fiestas, se realiza el “contrabando”, un parlamento de carácter humorístico en el que este bando intenta, mediante engaños, hacerse con la plaza cristiana. La jornada concluye con ‘El Despojo’ y la subida de la imagen de Santa Bárbara a su ermita.

Uno de los rasgos más singulares de estas fiestas es la existencia de tres bandos diferenciados: moros, cristianos y contrabandistas, siendo estos últimos de carácter satírico. Además, destaca la elevada participación ciudadana, con la mitad de la población implicada activamente en las comparsas, lo que convierte la celebración en un destacado elemento de cohesión social y en un importante atractivo turístico.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de la Font de la Figuera ha celebrado la declaración. "Este gran reconocimiento es gracias a las más de 1.000 festeras y festeros, a nuestros antepasados que nos han legado esta fiesta desde 1739, a los cargos festeros y embajadores/as, las bandas de música, a la Cofradía y Junta de Festeros de Santa Bárbara, a los visitantes y a les fontines i fontins que, año tras año, hacen más grande nuestra fiesta ¡La Font de la Figuera está de enhorabuena!", ha publicado el consistorio en sus redes sociales.