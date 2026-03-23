El Natació Xàtiva disputa el Campeonato de España Infantil de Invierno celebrado en Sabadell

El Club Natació Xàtiva disputó el pasado fin de semana el XLV Campeonato de España Infantil de Invierno 2026, que tuvo lugar en Sabadell. La cita nacional reunió a 495 nadadores pertenecientes a 185 clubes de la Real Federación Española de Natación (RFEN), entre ellos el deportista del CN Xàtiva Ulises Iaschuk. La competición se desarrolló del 20 al 22 de marzo en las instalaciones de Can Llong del Club Natació Sabadell.

El nadador del CN Xàtiva Ulises Iaschuk en el Campeonato de España Infantil, en Sabadell. / Club Natació Xàtiva

Ulises Iaschuk compitió en las pruebas de 50 y 100 metros libres, y en las de 50 y 100 mariposa. El nadador setabense acabó en el puesto 32 en la prueba de los 100 metros libres, con un tiempo de 57''19. En los 50 mariposa se clasificó para la Final B, quedando en cuarta posición, con un registro de 27''20. En los 100 mariposa quedó en el puesto 24, con un crono de 1'02''04, mientras que en los 50 libres fue 22º, con 26''00.

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Natación adaptada

Por otra parte, el Club Natació Xàtiva organizó el pasado sábado, 21 de marzo, la segunda jornada Fedi-CV de natación adaptada, que tuvo lugar en la piscina municipal cubierta de Les Pereres de la capital de la Costera. En la jornada participaron 63 nadadores pertenecientes a 8 clubes de la Fedi-CV. Por el Natació Xàtiva participaron Xavier Benet, David Enguix, Nicolás Solves, Erik Kocharyan, Pau Oduardo, Marc Moreno y Carmen Cabanes. Los nadadores de Xàtiva participaron en diversas pruebas individuales mostrando su progresión en los diversos estilos.