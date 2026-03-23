Paul Jakelsky, del Esgrima Xàtiva, consigue el oro en los Jocs Esportius
El deportista setabense gana en sable masculino de menores de 15 años en la primera jornada de la competición
Anna Gallego y Eloy Acedo quedan primeros en las competiciones no oficiales
El deportista del Club d’Esgrima Xàtiva Paul Jakelsky se alzó con la medalla de oro en los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. El tirador setabense se proclamó ganador en la categoría de sable masculino de menores de 15 años, la única que fue oficial debido a las estrictas normas de la competición, según explican desde el club de Xàtiva, que acudió a la primera jornada de los Jocs Esportius con seis deportistas.
Paul Jakelsky se impuso al resto de competidores en sable masculino de menores de 15 años, consiguiendo el oro en la única competición que fue declarada oficial. Las chicas participantes se juntaron en las categorías de menos de 13 años y menos de 15 porque no llegaban a tener números suficientes. La competición de sable masculino de menores de 13 años se celebró, pero sin ser oficial por el mismo motivo. Aún así, los tiradores del club de Xàtiva ganaron los tres eventos celebrados.
Además de Paul, Anna Gallego consiguió el oro (no oficial) en sable femenino de menos de 15 años y menos de 13 años (mixta); y Eloy Acedo también se alzó con el oro (no oficial) en sable masculino m13. Desde el Club d’Esgrima Xàtiva han agradecido la organización a la Federación de Esgrima Comunitat Valenciana “por su excelente trabajo en acatar las normas al pie de la letra y sobre todo agradecemos a los padres de nuestros alumnos por acudir al evento con mucha ilusión”.
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