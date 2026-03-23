La primera fase de la reforma del Parc Mestre Ferrero alcanza el 20% de la ejecución de los trabajos

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacado que el Parc Mestre Ferrero “será un espacio más moderno, accesible y confortable” una vez finalice la reforma integral que el ayuntamiento está ejecutando actualmente en este emblemático espacio verde de la ciudad. Rodríguez hacía estas declaraciones durante la visita a las obras que realizaba junto a la regidora de Parques y Jardines, Sayo Gandia. Los trabajos correspondientes a la primera fase avanzan a buen ritmo y acumulan ya un 20% de ejecución en la parte de obra civil. Esta primera fase, que afecta aproximadamente el 40% de la superficie del parque, cuenta con una inversión global de 681.260 euros, financiada íntegramente por la Diputació de València, que también asumirá el coste de la segunda parte de la obra.

Las obras de la fase I están siendo ejecutadas por dos empresas. Por un lado, la parte relativa a obra civil, equipaciones e instalaciones fue adjudicada a la empresa Canalizaciones y Derribos Safor SL por un importe de 558.675,28 euros, IVA incluido. Por otro lado, los trabajos de jardinería y la instalación del abastecimiento de agua y del sistema de riego han sido adjudicados a la empresa SA Agricultores de la Vega de València por un importe de 122.585,10 euros, IVA incluido. Durante la visita, Jorge Rodríguez incidía en la importancia de una actuación que “permitirá actualizar uno de los principales espacios verdes de Ontinyent, manteniendo la esencia pero adaptándolo a las necesidades actuales de la ciudadanía”. El alcalde remarcaba que el proyecto incluye mejoras en accesibilidad, renovación de infraestructuras y optimización de los recursos hídricos, elementos que contribuirán a hacer del parque “un espacio más sostenible y funcional”.

Por su parte, la regidora Sayo Gandia destacaba que la actuación “supone un paso importante en la línea de mejora y mantenimiento de los espacios públicos, con una intervención integral que incide tanto en la seguridad como en el confort de las personas usuarias. Este parque tiene más de 30 años y es un elemento fundamental como refugio climático, como espacio social y como pulmón verde del barrio de Sant Josep”. Además, Gandia recordaba la importancia “de la parte que no se ve de las obras, como es la relativa a las tuberías y conducciones de agua, que con el paso del tiempo pierden eficiencia y, de no actuar, provocan problemas cada vez más difíciles de resolver”.

En concreto, el proyecto de reforma de la primera fase elaborado por el equipo de arquitectura formado por Sari Calatayud y Rafa Mira, apuesta por una actualización integral del parque sin renunciar a sus valores consolidados, especialmente en cuanto a la vegetación existente. Se prevé la naturalización del paseo central, la renovación de los juegos infantiles, la mejora de la pista deportiva, la reorganización de los recorridos internos, la mejora del sistema de riego, la renovación del mobiliario urbano y la creación de espacios más accesibles e inclusivos.

Gandia manifestaba también que esta fase "es solo la primera parte de un proyecto global que completará la renovación total del parque". En este sentido, la reforma integral del Parc Mestre Ferrero se completará con una segunda fase, prevista para el periodo 2026-2027, que se encuentra en fase de redacción del proyecto básico y de ejecución, a cargo de la empresa Júcar-Arqing SL, que se ocupa de la dirección de obras de la primera fase y se encargará también de estas funciones en la segunda. La segunda fase contará con una inversión estimada que puede rondar los 1’5 millones de euros, también asumidos por la Diputació, que de este modo asumirá los cerca de 2 millones de euros de inversión total en la reforma del parque. Gandia tenía palabras de agradecimiento para la institución provincial y recordaba “el gran trabajo que está haciendo la Vicepresidenta 1ª de la Diputació, nuestra compañera Natàlia Enguix, aprovechando la fuerza de los votos de Ontinyent para hacer posible unas inversiones de la corporación valenciana que van a llegar a los 15 millones de euros en esta legislatura”, recordaba.