La renuncia de una neuróloga del hospital de Ontinyent obliga a atender a los pacientes en otros centros

El hospital de Ontinyent se ha quedado temporalmente sin especialista de Neurología después de la renuncia de la profesional que ocupaba la plaza, la semana pasada.

Desde la Conselleria de Sanidad se está trabajando para cubrir el servicio con los recursos de los que dispone la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia-Este, que incluye los hospitales de Xàtiva, Alzira y Dr. Peset de València, además del de Ontinyent.

Ante los problemas para cubrir vacantes de especialistas en la zona y las frecuentes renuncias que se producen, Sanidad declaró de difícil cobertura el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent. En ese sentido, fuentes de la conselleria recuerdan que recientemente se ha convocado el primer concurso de méritos para cubrir este tipo de plazas, al que se han presentado más de 3.000 aspirantes para cubrir 920 plazas de difícil cobertura en toda la Comunitat Valenciana. Entre los destinos figuran los hospitales de Ontinyent y Xàtiva, con diversas especialidades ofertadas.

Fuentes del departamento sanitario insisten en que el servicio de Neurología de la capital de la Vall d'Albaida "está cubierto con recursos de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental", de modo que los pacientes que requieran de dicha especialidad pueden ser vistos por el área de Neurología de cualquiera de los centros integrados en la misma.

Nuevos especialistas

Por otra parte, se espera que en un breve periodo de tiempo -como máximo a finales de mayo- comience una promoción de nuevos especialistas, que acaban el periodo MIR.

La renuncia de la especialista de Neurología se ha registrado poco antes de la fecha anunciada por la Conselleria de Sanidad para la puesta en marcha del nuevo hospital de Ontinyent, que debería producirse en esta primavera.

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Desde el Ayuntamiento de Ontinyent han reivindicado ante la conselleria que se cubra la plaza vacante lo antes posible para no perjudicar a los pacientes de la zona.