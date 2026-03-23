El universo de los Moros y Cristianos de Ontinyent en un juego de cartas: la iniciativa de Almogàvers para dar a conocer la fiesta

Dentro de la programación de actividades de la Embajada cristiana de la comparsa Almogàvers de Ontinyent, el Salón de Actos de la Societat de Festers acogió el pasado viernes 20 de marzo la presentación del juego de cartas “Desperta”.

La cita reunió a los componentes de la comparsa, cargos festeros del 2026, autoridades, personalidades y amigos. Desperta es un juego de 56 cartas −55 para jugar y una de presentación− que pretende dar a conocer las fiestas de Moros i Cristians de Ontinyent, y, particularmente, la comparsa Almogávares, sobre todo entre los más pequeños. Cada carta consta de 8 elementos, personajes o cargos, repitiéndose tan solo un elemento entre dos cartas.

Entre las 57 ilustraciones elaboradas por Vicent Beneito se pueden encontrar puntos arquitectónicos tan identificativos como el campanario, el castillo, la iglesia de San Carlos o el Pont Vell; elementos festeros como la lanza, la porra, el trabuc o las babuchas; personajes y cargos como el pregonero, la bailarina, Cervino, la directora de Chimo o la capitana; sin olvidar elementos autóctonos de la comparsa como el águila, la Flor de Lys, la pluma o el casco.

Reparto al alumnado de primaria

Con la baraja se puede disfrutar de diferentes "mini-juegos" para pasar un buen rato, familiarizándose con algunas de las costumbres más próximas a las fistas ontinyentinas.

La iniciativa ha sido posible gracias al patrocinio de diferentes empresas e instituciones y la maquetación y ejecución del almogávar José Vicente Nadal. El juego de cartas será repartido, entre otros, a los alumnos de tercero de educación primaria de todos los centros escolares de Ontinyent y el CEE Vall Blanca. Asimismo, todo aquel que quiera adquirirlo podrá hacerlo a través de las redes sociales de la comparsa.

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El acto concluyó con la entrega de un ejemplar a cada una de las autoridades y cargos fiesteros.