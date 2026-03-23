El Xàtiva Voleibol masculino cierra la liga con una derrota ante el líder CV Pinto de Madrid

La última jornada de los equipos de categorías nacionales del Club voleibol Xàtiva se saldaba con el encuentro entre el Familycash Xàtiva voleibol de la superliga2 masculina (liga de plata española) que recibía el pasado sábado en el pabellón de voleibol al líder CV Pinto de Madrid, que venía con la necesidad imperiosa de conseguir la victoria para asegurar una plaza en la fase de ascenso a la liga profesional. Los madrileños impusieron su calidad y vencieron por 0-3 (15-25, 22-25, 20-25). Finalmente, será el CV Almendralejo de Extremadura el conjunto que acompañará al CV Pinto en la promoción de ascenso a la Superliga 1, después de su victoria a domicilio en la cancha del Rivas de Madrid. Los de Xàtiva obtienen una más que meritoria sexta posición en la clasificación final de la superliga2, a un solo punto del Mintonette de Almería y a ocho puntos del cuarto clasificado Mayurqa Vóley Palma de Mallorca.

El Familycash Xàtiva voleibol luchó lo indecible contra el líder, que vino a Xàtiva a arriesgar claramente desde el primer momento, trabajando muy bien en bloqueo y con un saque durísimo. Los de Borja Reyes y Daniel Mata arrancaron bien, tratando de controlar el marcador ante un conjunto visitante sin fisuras (9-10). Los madrileños lograron romper la igualdad definitivamente con el 11-16, en parte porque los de Xàtiva cometieron errores no forzados, mientras que los de Pinto transformaban en punto la mayoría de sus acciones (15-25). La segunda manga estuvo mucho más igualada, los setabenses algo más seguros en pista, bajaron su número de errores no forzados y lucharon lo indecible, apoyados por el público (12-12). Le costó al Pinto romper la igualdad, cosa que consiguieron con el 15-18, provocando un tiempo muerto del Xàtiva. Un gran final de set del Pinto, que se colocaba en inmejorable posición (20-24), aunque los de Xàtiva siguieron intentándolo hasta el final (22-25). Los madrileños se quitaron la presión definitivamente en el tercer set, conscientes de la responsabilidad con la que venían, y pronto se adelantaron por 5-9. Los de Xàtiva bajaron el número de errores, pero los visitantes siguieron trabajando intensamente en saque y bloqueo (7-13). Los visitantes jugaron mucho más cómodos (12-19) y no bajaron la intensidad en ningún momento, pese a que los de Xàtiva en una racha de juego brillante conseguían reducir la diferencia a tres puntos (20-23). Finalmente, los madrileños conseguían su objetivo (20-25), sumando los tres puntos en juego.

Máximos anotadores: Por Grupo Egido Pinto: Jorge Gil (13) y Cristian Palacios (10). Por el Xàtiva: Lázaro Amorós (11), Nicolás Herencia (7), Pablo Pérez (7) y Héctor Sala (7). Jugaron por Xàtiva: Héctor Sala, Ferran García, Guillem García, Germán Llorens, Lázaro Amorós, Jordi Escandell, Nicolás Herencia, Sergio Peñalver, Pablo Climent, Pol Benlliure, Even Gómez, Pablo Pérez, Álvaro Gómez y Alejandro Ferrando.

Categorías de base

Una muy buena jornada para los equipos de las categorías base del Xàtiva Voleibol. En la primera división autonómica cadete femenina, las del Ahora Vóley Xàtiva se han proclamado campeonas de la liga regular y aseguran el pase directo a la Final Autonómica de máxima categoría que se disputará los días 25 y 26 de abril. El conjunto de Bruno Pisciottano y Quique Mateu consiguieron una doble victoria el pasado fin de semana al vencer el sábado en Paterna por 0-3, y el domingo por 2-3 en Sant Joan d'Alacant. Campeonas de grupo en la primera fase, en esta segunda fase con 14 partidos disputados han conseguido 13 victorias y una derrota. Con estos resultados ya son dos los equipos del club setabense los que se han proclamado campeonas de liga, sumándose al triunfo que había conseguido hace unas semanas el conjunto Ahora vóley Xàtiva en la primera división autonómica juvenil femenina.

El Xàtiva voleibol senior femenina de la segunda división autonómica también disputaron una doble jornada que se saldaba con doble victoria de las de Xàtiva, que ganaron el sábado contra el CV Gandia por 3-0, mientras que en la jornada del domingo ganaron por idéntico resultado al CV Pobla del Duc por 3-0. Las de Xàtiva son líderes de su grupo con 20 partidos disputados y 59 puntos, a falta de disputar cuatro partidos para finalizar la liga. Otro de los conjuntos punteros es el Familycash Xàtiva de la primera división junior masculino, que ganaba el domingo contra el CV Torrent por 3-0 en un buen partido. Con 19 partidos disputados, suma 59 puntos y comparte la posición de líder con el Leleman Conqueridor, que están empatados a puntos a falta de un partido para finalizar la liga regular, con lo que ambos conjuntos tienen asegurada la plaza para la final autonómica que se disputará el día 11 y 12 de abril.

En la primera división infantil femenina, doble jornada. En el partido del sábado las del Dental Carralero Xàtiva ganaron por 0-3 en la cancha del CV Valencia, mientras que el domingo cedieron en la cancha del San Joan Alacant por 3-0. En la primera división infantil masculino destaca la victoria del Dental Carralero Xàtiva por 0-3 en València contra el CV Altamira. Los de Borja Reyes y Pol Benlliure aseguran la permanencia en la primera división para la próxima temporada. Derrota del Dental Carralero Xàtiva en la segunda división infantil femenina, que cedieron en Picassent por 3-0. En la tercera división cadete femenina, las de Xàtiva disputaron tres partidos, dos de ellos que fueron aplazados en su día por la meteorología. Destacar el gran balance con las tres victorias conseguidas, en la mañana del sábado contra el CV Alzira por 0-3 y en la del domingo por idéntico resultado en la ida y vuelta contra el CV Pobla del Duc.

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Se disputó la última jornada de Iniciación al rendimiento alevín masculina y femenina. La jornada masculina se disputó en Vinaròs, mientras que la doble jornada femenina se disputó en el pabellón de voleibol de Xàtiva. Buena evolución de los conjuntos de Xàtiva desde el inicio de la competición hasta el final.